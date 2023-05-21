台灣警告：世衛繼續排除台灣"顯著威脅全球公共衛生"

台灣/世衛大會/公共衛生

一年一度的世界衛生大會周日(5月21日）在瑞士日內瓦開幕。台灣衛生部長薛瑞元周日在瑞士日內瓦警告：由於中國施壓而繼續將台灣排除在世界衛生組織之外，將對全球公共衛生構成顯著威脅。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，薛瑞元在日內瓦記者俱樂部舉行的活動中指出："將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外不僅危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成'人人健康'所作努力。"

世界衛生組織年度大會在日內瓦召開，薛瑞元在會前做了上述發言。台灣已經連續7年未能以觀察員身份參與世界衛生大會（WHA）。

允許台灣以觀察員身份參與的呼聲日益高漲，特別是新冠疫情凸顯全球合作遏制傳染病的重要性。

薛瑞元警告，迅速而且有效率的資訊共享對於預防下一場大流行威脅或更有效率加以應對都非常重要，不讓台灣參與將對此造成阻礙。

台灣衛生部長指出，"台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口"，他並且警告那將"對整個世界造成嚴重影響"。

在本屆世衛大會召開之前，美國已就繼續排除台灣參與的負面後果提出了警告。

美國常駐日內瓦代表團周六推文說："我們繼續對抗全球各地新出現的衛生威脅同時，台灣遭到第76屆世界衛生大會孤立，這削弱了世界衛生組織所引領的全球公共衛生合作。"

另據中央社消息，台灣今年雖然繼續被排除在世界衛生大會之外，但台灣行政院長陳建仁透過視訊，向國際分享台灣從SARS到新冠的疫情應對經驗。

作為流行病學專家的陳建仁在2003年SARS（嚴重急性呼吸道疾病）爆發時臨危受命出任衛生署長，他周日在世台聯合基金會（STUF）於日內瓦洲際飯店舉行的論壇，透過視訊錄影分享台灣兩次對抗從中國傳入病毒的防疫經驗。

陳建仁總結台灣經驗對全球的啟示，包括資訊透明與誠信是上策，才能建立有效的疫情全面監控與即時回報措施，以及指揮系統公信力與社會團結的重要。他並提醒世衛應脫離政治，在全球防疫機制上保持中立。