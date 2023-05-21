戛納電影節之鞏俐訪談

戛納電影節/ 中國

在今年戛納電影節期間，這位國際知名的中國電影人表示，自己很高興在因新冠缺席多年後重返紅毯。

廣告 繼續瀏覽後續

02:19 鞏俐，攝於2023年5月17日。 © AP

鞏俐對美聯社表示：“疫情之後三年吧，我們都沒有來，走上紅毯的時候就覺得又重新開始了。電影行業又會蒸蒸日上，開啟了新的里程。開幕式的時候我也覺得，大家用一種鼓勵的語言與方式來對待我們所有的（電影從業者）。電影行業有一點滑坡，不景氣，但大家互相鼓勵，互相支持，我覺得這樣的開始特別溫暖”。

鞏俐還為她在《藝伎回憶錄》中的搭檔楊紫瓊所取得的成功而感到自豪：“真的是特別特別恭喜她（楊紫瓊），我覺得她的得獎（奧斯卡）不僅代表亞洲的電影人，亞洲的女性電影人，她是代表這一代的我們現在亞洲和世界的女性電影人。在不同的時代，不同的時候，都能夠拿到自己想要得到的。我知道她一直在努力，她一直非常努力，她什麼樣的角色她都願意去嘗試。她到最後她成功了。這就是她的經驗，這就是女性的一種力量，一種內在的力量。特別恭喜她拿到這麼多獎”。

畢業於中央戲劇學院的鞏俐，對新人的忠告是認真對待這個職業：“我覺得很多人有夢想成為一名演員，為電影世界做很多的貢獻。我覺得他們首先真的是需要進入一個電影的學校，去專業地訓練，這個也是很重要的。你要有天賦，但是你也要有一個基本的訓練。你要真正地熱愛這個事業，不是為別的，不是為了一個炫耀或者什麼的，或者為了什麼樣的一個事情（去從事電影行業）。就是要有一個專業的態度。作為我來說，我覺得演員是一個非常偉大的職業。所以希望成為一個演員，真的是要熱愛這個事業，他才能去做。如果不熱愛，就把它作為一個業餘愛好就可以了”。