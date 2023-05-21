拜登邀請日韓兩國首腦前往華盛頓展開三方會談

在日本廣島出席G7峰會的美國總統拜登5月21日星期日向會的與會的日韓兩國首腦發出邀請，邀請他們前往華盛頓展開正式三方會談。

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法新社引述美國一名官員披露的信息報道了相關消息。據悉，三國首腦在G7峰會期間進行了短暫交流，他們在華盛頓會面的時間將“很快”確立，目前尚未披露進一步的細節。三國首腦還討論了一項關於朝鮮導彈發射的信息共享計畫。

韓國本次獲日本邀請，以第三國身份出席G7峰會。面對朝鮮日益增加的威脅，日韓兩國正在尋求加強雙邊關係。

長期以來，東京與首爾之間的關係因日本在1910年至1945年對朝鮮半島實施殖民統治引發的歷史糾紛而存有芥蒂。引發爭議的話題尤其涉及二戰期間服務於日本士兵的韓國的“慰安婦”問題以及被日本強征的韓國勞工問題。

不過，今年3月初，首爾宣布了一項對日佔期間被強迫勞動的韓國國民的補償計畫，以消除兩國歷史遺留恩怨以來，作為華盛頓的親密盟友，日韓兩國紛紛做出姿態以加強雙邊關係，共同應對以朝鮮和中國為代表的地區挑戰。

星期日上午，日本首先岸田文雄與韓國總統尹錫悅一同為在1945年廣島原子彈爆炸中喪生的韓國受害者表示哀悼。隨後，韓國總統在一次雙邊會議後表示：日本岸田首相為和平未來鋪平道路，同時向原子彈爆炸中的韓國遇難者表示哀悼，此一勇敢行為將被銘記在心。