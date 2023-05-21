民調：中國大陸民眾支持與台灣直接開戰的極少

台海兩岸

在新華社發布的這張照片中，2023年4月8日，一架戰鬥機在中國人民解放軍東部戰區司令部從中國東部的南京進行的台灣島周邊戰備巡邏和軍事演習中起飛。中國發言人稱，最近中國進行的模擬包圍台灣的空中和海上演習是為了向“台獨”及其外國支持者發出 "嚴重警告"。

在北京當局的宣傳語境中，似乎100%的中國人都支持武統台灣，但日前在一份國際期刊公布的調查研究顯示，中國大陸民眾對武統台灣的態度很不統一。

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根據分項調查，只有55%的中國大陸人支持對台灣發動全面戰爭以求統一，而希望直接開戰的僅有1%；33%則反對武統，在“不一定非要統一”選項中，22%的受訪者表示贊同。

這份民調由新加坡國立大學教授劉遙(Adam Y.Liu)與紐約大學上海分校副教授李曉雋共同完成，5月15日發表於『當代中國期刊』(Journal of Contemporary China)。香港英文『南華早報』也在5月21日報道了民調作者之一劉遙的相關分析和評論。

調查問卷從溫和到極端，列出五種可能的選項。結果顯示，儘管55%支持對台發動全面戰爭，但只有1%支持最極端選項，也就是直接開戰。在其他迫使台灣接受統一的選項中，比如“在台灣外圍發動有限度的軍事行動”，支持率58%，“對台實施經濟制裁”，支持率57%；“維持現狀，以強化經濟與軍事實力，直至統一”，支持率57%。

令人意外的是在“兩岸可以各自為政，不一定非要統一”選項中，有22%的大陸民眾表示“接受”，7%不確定，71%不接受。

根據中央社報道，從調查結果看，並沒有任何一個單一選項超過60%支持，而被視為北京的“政治禁忌”的“不一定非要統一”選項，支持者也比預期高。論文作者表示，考量到中國大陸的政治禁忌和必須的用詞修飾，這一選項已經等同於認同“台灣實質獨立”。

作者認為，“無論如何，這一調查結果挑戰了主流論述，即收復台灣幾乎是每一個中國人的集體意志。”

『南華早報』周日援引論文作者劉遙說，北京當局對台灣的措辭比江胡時期更強硬，可能與民進黨執政、中美對立加劇以及中共總書記習近平的野心有關。

作者在分析北京近期的一些對台論述後表示，“北京不應覺得必須對台採取更強硬立場，事實上，中國大陸民眾也能接受更溫和的對台政策選項。”

該調查問卷於2020年底和2021年年初以線上方式進行，並根據最新人口普查事先設定了受訪者同比例的性別、年齡層、地理分布等，參與者多數具有大專以上程度，有效問卷1824人。