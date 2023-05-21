民調：中國大陸民眾支持與台灣直接開戰的極少
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在北京當局的宣傳語境中，似乎100%的中國人都支持武統台灣，但日前在一份國際期刊公布的調查研究顯示，中國大陸民眾對武統台灣的態度很不統一。
根據分項調查，只有55%的中國大陸人支持對台灣發動全面戰爭以求統一，而希望直接開戰的僅有1%；33%則反對武統，在“不一定非要統一”選項中，22%的受訪者表示贊同。
這份民調由新加坡國立大學教授劉遙(Adam Y.Liu)與紐約大學上海分校副教授李曉雋共同完成，5月15日發表於『當代中國期刊』(Journal of Contemporary China)。香港英文『南華早報』也在5月21日報道了民調作者之一劉遙的相關分析和評論。
調查問卷從溫和到極端，列出五種可能的選項。結果顯示，儘管55%支持對台發動全面戰爭，但只有1%支持最極端選項，也就是直接開戰。在其他迫使台灣接受統一的選項中，比如“在台灣外圍發動有限度的軍事行動”，支持率58%，“對台實施經濟制裁”，支持率57%；“維持現狀，以強化經濟與軍事實力，直至統一”，支持率57%。
令人意外的是在“兩岸可以各自為政，不一定非要統一”選項中，有22%的大陸民眾表示“接受”，7%不確定，71%不接受。
根據中央社報道，從調查結果看，並沒有任何一個單一選項超過60%支持，而被視為北京的“政治禁忌”的“不一定非要統一”選項，支持者也比預期高。論文作者表示，考量到中國大陸的政治禁忌和必須的用詞修飾，這一選項已經等同於認同“台灣實質獨立”。
作者認為，“無論如何，這一調查結果挑戰了主流論述，即收復台灣幾乎是每一個中國人的集體意志。”
『南華早報』周日援引論文作者劉遙說，北京當局對台灣的措辭比江胡時期更強硬，可能與民進黨執政、中美對立加劇以及中共總書記習近平的野心有關。
作者在分析北京近期的一些對台論述後表示，“北京不應覺得必須對台採取更強硬立場，事實上，中國大陸民眾也能接受更溫和的對台政策選項。”
該調查問卷於2020年底和2021年年初以線上方式進行，並根據最新人口普查事先設定了受訪者同比例的性別、年齡層、地理分布等，參與者多數具有大專以上程度，有效問卷1824人。