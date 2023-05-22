七國集團峰會宣告了新對華政策的到來

G7與中國

2023年5月21日，在日本廣島舉行的七國集團首腦會議的最後一天，烏克蘭總統澤連斯基（中）與歐盟委員會主席馮德萊恩以及七國集團領袖聊天。

七國集團峰會是德國媒體關注的一大焦點。

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德國《世界報》報道說，根據德國總理舒爾茨的說法，七國集團國家反對與中國脫鉤。朔爾茨說，在七國峰會就中國問題進行磋商後，“已經有了非常明確的理解”。七國集團不會追求“將中國排除在世界貿易之外的做法”。沒有人在這裡談論脫鉤。舒爾茨還說，七國集團國家認為，中國應該進行良好發展，但必須確保是在國際規則內進行。所有國家都必須遵守國際規則。中國在沒有透明度和有意義的對話的情況下加速建立起核武庫，對全球和地區穩定構成威脅。鑒於美中軍事競爭日益激烈，美國在經濟領域也對中國採取了更具攻擊性的戰略。美國正試圖切斷對中國的芯片供應。但與中國的密切經濟關係對德國等許多歐洲國家來說仍然非常重要。

朔爾茨還在接受《世界報》採訪時，就中國的台灣政策明確表示：不允許通過軍事暴力推移邊境並改變現狀。

德國《商報》認為，七國集團峰會宣告了新的對華政策的到來。七國集團希望在未來更嚴格地審查自己的海外投資。這一新工具主要針對的是中國。七國集團首次將經濟安全提上議程，並決定了貿易政策的根本性轉變。

德國廣播電台的印象是：周日落幕的七國峰會展示了針對俄羅斯和中國的決心。美國總統拜登向意外到來的烏克蘭總統澤連斯基承諾提供新的軍事援助，並為向烏克蘭提供F16戰鬥機鋪平了道路。七國集團國家還希望減少對中國的經濟依賴，他們還拒絕了北京在東海和南海的權利要求，並警告不要對台灣採取軍事措施。俄羅斯和中國則拒絕了這些決議。

《柏林晨郵報》發現，中國咄咄逼人的對權力的追求，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭：西方主要經濟大國看到自己的民主和繁榮受到威脅，於是採取了行動。廣島七國峰會以更強硬的姿態來應對中國在全球範圍內的權利追求。