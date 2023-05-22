世衛大會批准68.3億美元預算 日英法等國代表發言支持台灣

世衛大會/台灣/公共衛生

正在日內瓦舉行的第76屆世界衛生大會周一(5月22日）批准了未來兩年世衛組織68.3億美元預算，各成員國強制繳納會費增加了20%。雖然世界衛生大會拒絕將支持台灣以觀察員身份參與，但日本、英國、法國、捷克和加拿大等國代表，周一在世衛大會上發言力挺台灣。

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法新社報道，世衛組織成員國日內瓦年度大會伊始即批准了2024年到2025年68.3億美元的預算提案。世衛總幹事譚德塞對大會這一"歷史性決定"表示歡迎，認為這是邁出了“重要的一步”。

世衛194個成員國在為期10天的大會結束後，仍必須批准這項預算案，但各國的批准被認為是一種簡單的程序。

為了更有效應對新冠疫情、烏克蘭戰爭等突發危機事件，去年的世衛大會通過一項決議，改進世衛的籌資模式，逐步增加各國強制會費，並在2030年至2031年之前，將會費份額逐步增加到占世衛組織核心預算的比例的50%。世衛同時承諾實施96項改革，以提高財政及人員任用的透明度。

另外，雖然世界衛生大會在周一上午討論議程時，拒絕將支持台灣以觀察員身份參與，但日本、英國、法國、捷克和加拿大等國代表，周一在世衛大會上發言支持台灣，強調世衛的創立精神不應排除台灣。

中央社報道，日本厚生勞動省副大臣本田顯子（Akiko Honda）表示，日本特彆強調傳染病管制等全球公共衛生議題，而提及各地區良好典範是很重要的，"例如台灣"。

英國衛生副大臣昆斯（Will Quince）表示，"台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與"。

法國衛生部長布勞恩也在發言時提到，法國贊成台灣參與世界衛生大會。