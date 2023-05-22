中國封殺美光科技 美國表示"嚴重關切"

美國/中國/芯片戰/美光

在美國半導體巨頭美光科技被中國指存在"嚴重網絡安全風險"，並禁購其產品後，美國周一對此表示“嚴重關切”。法新社稱，美光在中國遭封殺是美中"芯片戰"新的一幕。紐約時報援引分析人士認為，此舉是對華盛頓切斷中國獲得高端芯片渠道的報復。

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法新社報道，美國國務院發言人馬修米勒(Matthew Moller）周一表示：“我們對有關中國限制美光公司向某些信息基礎設施運營商銷售半導體產品的報道深感擔憂。”

米勒並指出，這一決定似乎與中國宣稱的開放市場及透明監管政策自相矛盾”。

美國商務部此前在周日（5月21日）表示：“堅決反對毫無事實根據的禁令。”美國商務部發表聲明指出，中國禁用美光以及先前針對美國企業的突襲調查，均與中國宣稱的開放市場及透明監管政策背道而馳。美國商務部並強調，將與主要盟友和合作夥伴接觸合作，解決“中國行為造成的內存芯片市場扭曲”。

美國商務部稱"正在試圖與北京直接接觸，以表達美方的不滿。

中國網信辦周日(5月21日）晚間宣布，美國美光公司（Micron）產品存在較嚴重網絡安全隱患，要求中國國內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。網信辦稱，審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈"造成重大安全風險"，"影響中國國家安全"。"為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論"。

中國在4月初啟動針對美光的網絡安全審查，作為其所謂的“正常監管措施”的一部分。據紐時稱，中國對美光審查聲明是在華盛頓10月份對中國半導體產業實施限制之後發布的。美光當時表示，該公司正“全力配合”調查，其在華業務運作正常。

法新社分析，中國網信辦宣布封殺美光科技的決定，正值中國商務部長王文濤本周將前往華盛頓，北京高級官員在雙方關係緊張加劇情況下出訪美國，實屬罕見。