北京抗議G7挑事  招來日本三點反駁

中國與七國集團

2023年5月21日，在日本廣島舉行的七國集團峰會的最後一天，烏克蘭總統澤連斯基（後排中）與七國集團世界領導人一起參加工作會議。從左到右是 日本首相岸田文雄，美國總統拜登，德國總理朔爾茨，英國首相蘇納克，歐盟委員會主席馮德萊恩，澤連斯基，歐洲理事會主席米歇爾，意大利駐日本大使貝內代蒂，加拿大總理特魯多，以及法國總統馬克龍。

中國領導人習近平的中亞峰會，外界多指想與七國集團峰會一比高低，在G7不甚關心的場面上用足了功夫。不過，G7周六提前公布的包含中國議題的一段聲明，卻讓北京怒氣衝天，向G7主辦方日本“提出嚴正交涉”，結果招來日本“三點反駁”。暗示北京如果做得好，別人怎麼會指責。

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兩場峰會都已閉幕了，從諸多觀察人士的議論看，G7只是在開例會，沒有什麼特別吸睛的，當然，烏克蘭總統澤連斯基突然出現在峰會上，奪走了不少風光。與會的觀察到也都能理解，烏國正在遭俄國侵略，能給多少支持就給多少吧。

西安那面也在開會討論中國-中亞命運共同體，但是場面壓倒了會議，引起廣泛議論的是北京刻意在豪奢，浮誇，大場面上做表面文章，被指習主席居心營造“萬邦來朝”，而來自中亞五國的貴賓，從表情上看不出任何去中國上朝的感覺，他們在經濟上自然需要與中國合作，他們臨走的時候，得到中方260億人民幣的承諾。

至於那些“唐代式”的歡迎儀式，舉着杖子引路的宮女，擡着“唐”字旗幡的侍衛，讓五國總統穿堂而過的場面，有些網友笑稱是“西安春晚”，有些譏諷是不是張藝謀又在搞“大紅燈籠高高掛”那一套，把一個嚴肅的會議，弄得燈紅酒綠，聲色犬馬，拍電影不像拍電影，賽馬不像賽馬。

這些都不重要，重要的是要在氣勢上把那個G7“小圈子”壓下去，證明“東升西降”是一個實體的存在，但是那個G7這次發表的聲明，對北京的語氣從未有過的強硬，從中國的人權到中國的擴張，從台灣到南中國海，從新疆、西藏到香港，從經濟到地緣政治，一一提到。G7強調雖然不與中國經濟脫鉤，但將聯合抵禦中國經濟脅迫；在台海問題上，強調和平，反對威脅；在南中國海，反對軍事化，強調中國廣泛聲索主權並沒有國際法依據；在香港問題上，要求中國遵守『中英聯合聲明』以及『基本法』，保證香港高度自治和人民應有的自由。

G7就在這樣一個美好的“西安時刻”觸怒了北京，中國外交部當晚以發言人名義指責G7“抹黑中國”，在“涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳”，在”涉海問題挑撥地區國家關係“，“粗暴干涉內政”，“執意操弄涉華議題”，”奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇“等等，並“已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉”。

水長船高，風向大變，作為G7峰會東道主的日本，言談舉止，待人接物，再也不像昔日面對中國抗議時那麼委婉審慎。

日本駐華大使館推特賬號開宗明義，直截了當：“2023年5月21日，垂秀夫大使會見中國外交部副部長孫衛東，並對有關G7廣島峰會的交涉進行了以下三點的反駁和說明：”

日本是如何反駁的？簡而述之，一，日本認為，在G7廣島首腦聲明提出的包括東海與南海、台灣、人權、經濟脅迫等有關中國的課題，日本與G7在聲明中表明這些立場是有理由的。

二，如果中國不改變行為，那麼與以前一樣，G7就提及共同關切，這是理所當然的，將來也可能不會變。

三，如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取積極的應對措施。

如果說前面兩條強調G7指出中國問題的正當性，而不是中方所指責的“指手畫腳”或者“粗暴干涉內政”，最後一條則形同警告，如果中國不希望G7提上述問題，中國就應該提前解決自己的問題。暗示問題不在G7，而是中國製造了問題，G7不能不“關切”。

日本這是同時替自己和替G7辯護，而且，日本大使最後又補充了一條，指責自己的鄰居“每當日中關係的氛圍惡化的時候，中方就阻礙日中民間交流和文化交流，希望中方予以妥善處理。”

垂大使沒有具體指中方如何阻礙民間交流，也許中方動輒抓一個日本“間諜”可能是日方最關切的內容之一？

看來，日本也是有備而來。