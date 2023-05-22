中美關係

拜登稱美中關係很快將解凍

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美國總統拜登
美國總統拜登 AP - Alex Brandon
作者： 舊金山特約記者 王山
3 分鐘

為期3天的七國集團（G7）日本廣島峰會21日落幕，美國總統拜登在會後召開的記者會上稱：華盛頓與北京的關係應該很快可以解凍，他暗示可能很快將與中國國家主席習近平對談。拜登又指七國集團各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國“脫鉤”，但在對華關係上必須“去風險化”。

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拜登在回答有關美中關係問題時承認，他去年11月在印尼巴厘島的G20峰會與中國國家主席習近平會談後，今年2月疑似搭載中方間諜裝置的氣球飛越美國上空被美國空軍擊落，造成兩國關係化。

 

拜登還在記者會上談及台灣問題，強調維持一個中國政策，我們不會對中國指手畫腳，但會讓台灣能夠自我防衛。拜登說，若北京在台灣問題上採取單邊措施，美方將會作出回應；美國將繼續支持台灣的自衛能力，大多數盟國都很清楚，若中方採取單邊行動，屆時將會作出回應。

 

拜登在記者會表示，他不會考慮鬆綁美國對中出口製造大規模毀滅性武器(WMD)原料的限制，也不會向中國提供某些敏感材料。拜登稱中國正在建軍，這也是我已清楚表明我不準備和中國交易特定物品的原因。拜登強調此舉不具敵意，而是確保竭盡所能維持現狀，此一做法取得盟國合作的承諾。

 

另外，多名美國官員告訴有線電視新聞網(CNN)，拜登總統未來數個月將安排數名高層官員訪，就重大議題尋求與中國重新接觸。

 

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