拜登稱美中關係很快將解凍

中美關係

為期3天的七國集團（G7）日本廣島峰會21日落幕，美國總統拜登在會後召開的記者會上稱：華盛頓與北京的關係應該很快可以解凍，他暗示可能很快將與中國國家主席習近平對談。拜登又指七國集團各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國“脫鉤”，但在對華關係上必須“去風險化”。

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拜登在回答有關美中關係問題時承認，他去年11月在印尼巴厘島的G20峰會與中國國家主席習近平會談後，今年2月疑似搭載中方間諜裝置的氣球飛越美國上空被美國空軍擊落，造成兩國關係惡化。

拜登還在記者會上還談及台灣問題，強調維持“一個中國”政策，稱“我們不會對中國指手畫腳，但會讓台灣能夠自我防衛。”拜登說，若北京在台灣問題上採取單邊措施，美方將會作出回應；美國將繼續支持台灣的自衛能力，大多數盟國都很清楚，若中方採取單邊行動，屆時將會作出回應。

拜登在記者會上又表示，他不會考慮鬆綁美國對中出口製造大規模毀滅性武器(WMD)原料的限制，也不會向中國提供某些敏感材料。拜登稱中國正在建軍，“這也是我已清楚表明我不準備和中國交易特定物品的原因”。拜登強調此舉不具敵意，而是“確保竭盡所能維持現狀”，此一做法取得盟國合作的承諾。

另外，多名美國官員告訴有線電視新聞網(CNN)，拜登總統未來數個月將安排數名高層官員訪中，就重大議題尋求與中國重新接觸。