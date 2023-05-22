歐盟與韓國將啟動外長安全對話 應對朝鮮核武威脅

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韓國總統尹錫悅與首度訪問韓國的歐洲理事會主席米歇爾及歐盟委員會主席馮德萊恩周一在首爾舉行會談，聚焦供應鏈、朝鮮核計畫和烏克蘭戰爭。雙方發表聯合聲明，同意啟動外長級戰略對話，發展安全夥伴關係。

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法新社報道，尹錫悅在會談後的新聞發布會上表示，韓國與歐盟是重要夥伴，共享自由、人權及法治的普世價值。

韓國與歐盟領導人周一發表聯合聲明，在面對烏克蘭戰爭以及朝鮮發展核武計畫等威脅時加強合作。雙方並譴責朝鮮“違反聯合國協議頻繁發射彈道導彈”。尹錫悅指出，雙方一致認為朝鮮發展核武對朝鮮半島乃至全球安全構成嚴重威脅。

經貿方面，歐盟和韓國決定加強貿易、特別在供應鏈方面的合作，。

韓國與歐盟領導人還簽署"韓國與歐盟綠色夥伴關係協議"，商定深化氣候行動、環保、能源轉型等氣候與環境領域的全面合作。

此外，雙方還簽定"韓國與歐盟衛生應急合作協議"，商定共同發展醫療應急相關研發項目，加強跨境衛生應急合作，在疫苗生產與接種方面合力援助第三國。

雙方還商定新設"韓國與歐盟外長戰略對話會"，加強韓歐全面安全合作；雙方重申各自的印太戰略願景，並商定將共同探討與此相關的合作項目。