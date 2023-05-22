自由俄羅斯軍團突襲俄境 俄方疏散平民

俄羅斯侵烏戰爭

2023年5月14日凌晨，在烏克蘭哈爾科夫，人們看到俄羅斯從其別爾哥羅德地區對烏克蘭發射的火箭彈。5月22日，來自烏克蘭境內、號稱“自由俄羅斯軍團”的武裝軍人對別爾哥羅德發動大規模攻擊。

來自烏克蘭的武裝戰士周一進入俄羅斯別爾哥羅德地區並發動大規模攻擊，迫使俄羅斯大批疏散平民。一個叫做“俄羅斯自由軍團”的武裝組織聲稱發動了攻擊。

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最近幾周在這一邊境地區發生了多起來自烏克蘭的攻擊行動，但如此嚴重的襲擊這是第一次，數座俄羅斯村莊被炮彈擊中。軍事專家分析，這次進攻凸顯了俄羅斯邊境防線的漏洞。

俄羅斯聯邦安全局當日下午在該地區推出 "反恐行動制度"，賦予當局更多的權力來實施武裝行動，控制平民或疏散人口。這是俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭以來第一次被迫採取這樣的行動。

別爾哥羅德州州長格拉德科夫要求當地居民儘快疏散，並表示“很大一部分人口已經離開了相關地區。”據他稱，受傷總人數已知有8人。

俄羅斯當局周一下午警告，"一個烏克蘭軍隊的破壞組織進入了格拉伊沃隆區"。據格拉德科夫州長說，紮莫斯提耶和格洛托沃等地以及區政府所在地格拉伊沃隆受到了攻擊。

基輔當局一如既往地否認參與了在俄羅斯領土上的行動。烏克蘭總統府顧問波多利亞克說："烏克蘭正在關注別爾哥羅德地區發生的事件，但烏克蘭與此無關。"

一個自稱 "俄羅斯自由軍團"的組織在一個電報頻道(Télegram)上聲稱對攻擊行動負責，這是一個在烏克蘭一方作戰的俄羅斯人團體，他們表示是“為俄羅斯的自由而戰”。該組織此前曾聲稱對同一地區發生的其他襲擊事件負責。

該組織發言人在電報頻道宣布："結束克里姆林宮獨裁者罪惡統治的時候來到了"。這位曾於12月份接受法新社採訪的男子名叫"凱撒 "，是俄羅斯自由軍團的發言人。該組織同時宣布，他們正在別爾哥羅德地區建立一個“非軍事區”，俄軍將無法從那裡攻擊烏克蘭。

據電報頻道稱，俄羅斯自由軍團 "完全解放 "了科津卡村(Kozinka)，並襲擊了第二個地方，即格拉伊沃隆(Gaïvoron)的首府。這些說法尚未得到獨立核實。

烏克蘭方面周一表示，該國中東部的第聶伯羅市遭到了俄羅斯規模空前的連夜打擊。有7人受傷，該地區還有7人受傷。根據這個距離前線125公里的百萬居民大城市的市長菲拉托夫說，第聶伯羅 "從未遭受過如此大規模的轟炸"。

隨着烏克蘭的大規模反攻迫在眉睫，俄羅斯領土已經成為越來越多的破壞、襲擊和無人機攻擊的目標，這些都被歸咎於基輔所為，但烏克蘭方面更願意強調這是俄羅斯游擊隊戰士的行動。