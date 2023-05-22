學習習近平思想運動

中共發動的學習『習選』和習近平思想的運動在後鄧時期是罕見而且奇特的。奇特在於習近平親自要求全黨學習習近平思想。他的親信、中共常委蔡奇周一稱，學習習思想是“重大政治任務”，專家則懷疑如此大規模地“學習”，有掩蓋習近平一連串失誤的目的。華爾街日報報道稱，習如此仿效毛澤東大搞學習運動，是為了挽救動態清零政策最後幾個月混亂局面對中國造成的破壞。

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『習近平著作選讀』(簡稱『習選』)第一卷、第二卷出版座談會5月22日在北京舉行，蔡奇稱出版『習選』是黨中央作出的重大決定，要把學習習思想當作“重大政治任務”，並指『習選』是學習習思想的“權威教材”。

蔡奇講話，開宗明義，一下就歸結到對習近平是否效忠的問題上，他明確地說，學習習思想，就是要廣大黨員幹部更加深刻領悟“兩個確立”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，熟悉中共政治的人知道，這三個數月來頻繁出現的詞語都是為效忠習近平量身訂做的。

但是過猶不及，在習近平第三次擔任總書記半年多以後，每一位習的親信，在每一次黨的大會上，都要講“確立”習近平的地位，“維護”習近平全黨的核心地位，不斷地強調“四個自信”，後來又從“兩個維護”延伸出“兩個確立”，其要旨是“確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位”。難免引起觀察人士懷疑，習近平的核心地位到底確立了沒有，到什麼程度才算確立？

中共自三月以來，在習近平主持下發起的學習習近平思想運動，已持續數月。周一，官媒專門刊出中共常委、中紀委書記李希和七位副書記如何學習習思想的報道，報道說李希主持了三次集中自學和三次集中研討，學有所得，在第四次中紀委常委會集體學習時強調，“確保黨和國家機構改革平穩有序推進”。李希對習近平的不安全感有很深的理解，“確保”，“確立”都是一種不確定的狀態。

不光中常委學『習選』，國家機關要帶頭學，根據網絡傳出的一些照片，一些名人也要帶頭學，網上就流傳着老作家王蒙手捧『習選』認真學習的標準照。

這一學『習選』的運動，有點當年學『毛選』的遺風，但在個人崇拜和造神方面，毛習尚不在一個層次。毛有所謂“打江山”的背景，膜拜者眾多，造神或搞個人崇拜，無需自己出馬。毛不需要自己帶頭學“毛澤東思想”，而習近平需要親自上陣，宣傳習思想。

雖然『習選』成了全中國印刷最多的書，而且到處都有像王蒙一樣的人民捧着『習選』學習的照片，但是真學假學，還有待鑒別，所以蔡奇強調，要深入開展主題教育，學好『習選』，“推動‘習近平新時代中國特色社會主義思想’入腦入心入魂。”

但如此鼓吹學習，形成大規模的政治運動，用心何在呢？

華爾街日報周一報道指出，中共總書記習近平正借鑒毛澤東的危機因應策略，以發起一場“精神洗禮”學習運動的方式，遏制動態清零防疫政策最後幾個月混亂局面，對中國造成的破壞。

該報援引多位人士分析了這一狂熱的學習現象。中國獨立政治分析人士吳強認為，習近平這場學習運動的熱度，反映了近來連串事件對自己形象的打擊有多嚴重。其目的是重新控制公眾輿論，掩蓋自己的失誤。

11月爆發的抗議活動，顯示對習的信任度在下降，而突然放棄清零的做法引發了人數不詳的死亡。中國經濟一直難以擺脫清零後遺症的影響，更因中美對峙，經濟恢復困難，導致許多中國人移居海外，反映了對習近平治下政商環境變化的不安。

3月底習近平下令開展“調查研究”，這與毛澤東在1961年全中國大饑荒期間發起的全黨大興調查研究的運動很相似，毛那樣做是為推卸“大躍進”災難性後果的責任，並暗示其實是下級官員不調查研究不掌握實際情況。

中國問題專家鄧聿文分析，學習運動的最終目標是維護習近平的領導地位，如果你緊跟習近平，緊跟他的思想和政策，你就會通過考核。