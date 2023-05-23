台灣駐歐盟代表稱：烏克蘭抗擊鄰國侵略"台灣感同身受"

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台灣駐歐盟代表陳立國接受半島電視台專訪表示，台灣作為民主國家，可以"理解"烏克蘭遭到侵略的困境；而歐盟委員會主席馮德萊恩最近演說，正說明歐洲團結一致支持台灣的立場。

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中央社援引半島電視台的周二刊出的這篇專訪，針對半島電視台（Al Jazeera）詢問，俄羅斯對烏克蘭的戰爭與台灣海峽緊張局勢有何相似處，陳立國表示，自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭舉國上下不斷展現捍衛領土完整與主權的強大勇氣；而台灣"同樣是要保衛我們疆界的民主國家，我們了解烏克蘭人民的困境"。

陳立國表示，台灣民主正經歷來自中國的經濟脅迫和軍事干預等嚴峻威脅，目的是要分化台灣社會。但同一時間，烏克蘭與台海的情勢，正說明了理念相同盟邦須繼續團結對抗，來維護以規則為基礎的國際秩序並反抗威權政權。

半島問道，"歐洲聯盟是否也會像目前看似大致團結支持烏克蘭一樣，對台灣步調一致支持？特別是考慮到法國總統馬克龍近期曾暗示歐洲應避免介入台海衝突"。

陳立國對此回覆說，歐盟對台灣的團結一致態度以及對待中國的立場，可以從歐盟委員會主席馮德萊恩的演說得到最新例證。他表示，馮德萊恩的演說是向世界傳遞一個訊息，那就是對於如何與中國打交道及如何定義彼此未來關係，歐盟正在重新調整其戰略。

陳立國指出，對台灣而言，這樣的歐中政策務必要確保台海安全與和平，因為40%的國際貿易實際上穿越台海，不僅歐盟，全世界都有必要確保台海不爆發衝突。

關於台歐關係，陳立國表示，雙方近幾年呈現熱絡趨勢，尤其在俄烏戰爭與疫後經濟復蘇的背景下。他說，台灣對歐盟投資額從2016年至今增長了5.5倍，比之前的7年間增長幅度更大。

陳立國還說，許多台灣企業對於在歐盟設廠感興趣，例如固態鋰電池公司輝能已宣布將在法國敦克爾克市（Dunkerque）投資設廠；而歐盟也對台灣生產的半導體感興趣。