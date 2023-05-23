TSMC高管：台積電赴德國設廠最快8月做出決定

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台積電高級副總裁張曉強 (Kevin Zhang )周二(5月23日）表示，台積電赴德國設廠案的協商仍在進行中，最快將在8月做出決定。他表示，台積電計畫在德國建廠，以避免該行業未來出現供應鏈問題。

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法新社報道，台積電副總裁張曉強Kevin Zhang周二在荷蘭舉行的記者會上表示，"我不想談及此事的政治面問題，但我確實認為，我們需要提供客戶多元的供應來源。"他還表示，歐洲"在客戶群（及）需求方面，具有非常特殊的地理重要性"。

法新社稱，台灣是世界上最大的芯片製造商之一，計畫在德國德累斯頓建廠的台積電 (TSMC) 掌控全球一半以上的芯片生產，這些芯片用於智能手機、汽車和導彈等製造，其客戶包括蘋果公司。

張曉強表示，台積電目前正在就德累斯頓建廠提案“進行全面的考察”。他表示，最早可以在8月份的台積電董事會會議上做出最終決定。

台積電在台灣、中國大陸和日本設有工廠，另一家正在美國亞利桑那州建設。

德國媒體本月稍早報導，台積電計畫與博世（Bosch）、恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）等汽車和半導體廠商成立合資公司，在德國達累斯頓（Dresden）興建車車用芯片廠。

據報導，台積電計畫投資70億歐元，包含所有費用總投資額可能達100億歐元，台積電正與德國政府討論補貼，不過尚未做出最後決定。

據知情人士指出，台積電最快可能在8月批准這項投資案，將聚焦生產 28 奈米芯片，如果順利設廠，將是台積電在歐洲首座芯片廠。

台積電董事長劉德音 (Mark Liu) 曾在 2021 年告訴股東，已針對德國設廠展開評估。執行長魏哲家則曾透露，研擬的歐洲廠將聚焦車用芯片生產。

歐盟今年 4 月通過芯片法案，希望提振歐盟內芯片生產，試圖在2030年以前把在全球半導體產量的佔有率提高一倍。而德國有關計畫尋求高達 40% 的補助。

知情人士說，任何國家補助仍需經歐盟執委會批准，上述企業正和官員討論補助款的金額。台積電與 Sony 在日本合資的工廠，約一半資金由日本政府資助。

信息稱，如果台積電赴歐洲設廠，對歐盟芯片法案將帶來一大提振。該法案已吸引英特爾 (INTC-US)、格芯、意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 等企業投資。但英特爾為爭取更多補貼，延後德國廠動工。