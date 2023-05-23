波蘭：準備培訓烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機

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波蘭防長周二(5月23日）表示，波蘭已經準備就緒，着手培訓烏克蘭飛行員駕駛美製F-16戰機的計畫。歐盟防長周二舉行會議討論軍事支援烏克蘭。

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法新社消息，波蘭國防部長布瓦什恰克 (Mariusz Blaszczak）周二在布魯塞爾舉行的歐盟國防部長會議後表示，“波蘭已準備好培訓烏克蘭飛行員駕駛美製F-16戰機"，不過，他表示，有關的訓練計畫尚未開始”。周二歐盟防長會議專門討論軍事支援烏克蘭。

此前，歐洲外交事務負責人博雷利表示，對烏克蘭飛行員的培訓計畫已經啟動。

除波蘭外，還有多個歐洲國家準備參與烏克蘭飛行員培訓計畫。荷蘭國防部長奧隆格倫(Kajsa Ollongren）解釋說：“在美國就向烏克蘭提供F16戰機開了綠燈後，我們正在制定培訓烏克蘭飛行員的具體時間表。儘快完成這項工作很重要”。她表示，首先是培訓飛行員，提供戰機是下一步。荷蘭防長並表示，荷蘭將與丹麥、比利時、英國和其他盟國共同努力落實該計畫”。

歐盟各國防長周二還討論了烏克蘭要求的火炮彈藥供應問題。

歐盟外交與安全事務高級代表博雷利表示，自2月9日烏克蘭總統澤連斯基發出請求以來，歐盟成員國已向烏克蘭提供了用於防空及反坦克防禦系統的220,000枚不同口徑的炮彈和1,300枚導彈。

另據報道，烏克蘭總統澤連斯基周二視察東部頓內茨克州前線，他讚揚海軍在戰場上的每一天都證明他們是一支強大力量，可以摧毀敵人、解放領土，在最困難情況下執行最艱鉅任務。澤連斯基表示，烏克蘭需要更多這種力量，正顯著提升海軍的潛力，組建一支專門的海軍陸戰隊，配備現代化武器裝備。澤連斯基並向部分海軍官兵授予勳章。

與此同時，烏克蘭周二表示，巴赫姆特的戰鬥已經減少，但是周圍地區砲擊持續，烏軍掌控城巿邊沿一處小據點，俄軍則正在清理佔領區。

路透社報導，激戰數月後，俄軍20日宣稱已經完全拿下遭到戰火摧殘的巴赫姆特；烏軍則表示，仍從該城南北兩翼挺進，可望對城巿進行包圍。