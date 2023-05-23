脫口秀事件延燒 藝術家也遭牽連

脫口秀事件衝擊波

脫口秀演員李昊石演出照片，但一周來，他的節目被指“辱軍”，已被立案調查。

中國喜劇演員李昊石日前表演“脫口秀”，內容被指侮辱解放軍遭重罰，並被公安機關立案調查。現在，中國知名藝術家岳敏君誇張風格的畫作也被批評“辱軍”和“醜化領袖”。

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相聲演員李昊石在一段單口相聲中，笑稱野狗“能打勝仗、作風優良”，逗笑而已，結果被有人“上綱上線”，批李昊石拿野狗比喻人民解放軍。

後有分析人士指出，李昊石之所以被迫停演，遭重罰，公安局立案調查，是因為冒犯了習近平。中共總書記習近平2013年講過要建設一支“聽黨指揮、能打勝仗、作風優良”的人民軍隊。

新華社竟然也大動干戈，發表短評稱：“人民軍隊保家衛國，每個人都必須敬畏；‘聽黨指揮、能打勝仗、作風優良’，每個字都不容冒犯！”

脫口秀事件還在發酵。令人匪夷所思的是，知名藝術家岳敏君也被牽扯到“辱軍”事件。根據美國之音報道，岳敏君這幾天突然成為一些中國博主和網民攻擊的對象。

5月18日，中國智庫崑崙研究所公眾號重發舊文，指責岳敏君和一家廣東藝術館，共謀“有組織的辱軍、反軍、反共活動”，要求調查。

岳敏君人物肖像尤以面部誇張、甚至誇張得荒誕的風格而著稱，前述智庫特約評論員楊昭友評論稱：“領袖的形象、英雄的形象代表國家形象、領袖的榮譽、人民軍隊的榮譽是國家榮譽，理應與國旗、國徽榮譽一樣不容侮辱”，

此文發出後，中國社交網絡一些網民也跟隨着發起圍攻，指其軍人畫得都很浮誇，嘴巴畫得特別大，笑容顯得有點詭異……“感覺有點像是故意的”，還有的指其畫作損害“國家尊嚴”，討好西方。

也有反駁的，微博帳號“大腦蠶思思”批評指控岳敏君辱軍的人不懂藝術：“別鬧了，藝盲們。就算岳敏君畫他自己，肯定也是這副笑臉。你們土死了。”

不止岳敏君，李昊石脫口秀5月16日被指侮辱解放軍後，英國馬來西亞裔脫口秀演員Uncle Roger，本名黃瑾瑜，因為近期一段調侃中國政府的影片遭到中國網民圍攻，微博帳號旋即遭封殺，他是一周時間內第二位在中國被封殺的脫口秀演員。

路透社報道說，儘管中國審查制度越來越嚴厲，單口相聲在中國可謂某種言論自由難得的避風港，但李昊石事件讓這一娛樂形式遭到重大打擊。