中國藝術家岳敏君作品在歐美飆升 在華遭批辱軍

中國/辱軍

法國電視Arté新近錄製關於中國近代歷史3集報道影片，第三集片尾集中報告中國現代藝術家，畫家岳敏君作品深具思考與批判精神，在歐美擴大影響，身價也飆升。但同時，岳敏君則被中國網絡自稱是民眾舉報，被官方指控辱軍辱革命領袖，並警告按中國現行法律或被威脅刑事追究。

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據美國之音報道稱，一位中國知名藝術家日前遭到一些網民攻擊，他被指控在畫作中醜化中國軍人與革命領袖。這是過去一周多以來中國民族主義者在網絡上攻擊文藝工作者“侮辱國家”的最新案例。

該報道稱，過去幾天里，繪畫、雕塑藝術家岳敏君的作品突然成為了一些中國博主和網民批評的對象。5月18日，中國智庫崑崙策研究所在其公眾號上突然重新發布了一篇2021年的舊文，這篇文章指責岳敏君和一家廣東的藝術館進行了一場“有組織的辱軍、反軍、反共活動”。

在文章中，崑崙策特約評論員楊昭友貼出了幾張岳敏君以軍人和共產主義運動歷史人物為主題的畫作。作品中的每一個人物都有着一張荒誕誇張的笑臉，有些人物的頭上還長着角。這些人物的原型包括普通士兵、警察、雷鋒、以及毛澤東、斯大林、馬克思等共產主義革命的領導人們。

根據崑崙策研究所的網站信息，該智庫是“是由部分軍地老同志、專家學者和企業家發起成立的綜合性戰略研究和諮詢服務機構”。與其合作的專家包括評論家司馬南、國際問題學者張維為等。在崑崙策研究所上周末轉發這篇舊文後，中國社交媒體上的一些博主在過去這個周末幫助推廣了這一指控。

1962年出生的岳敏君是中國玩世現實主義(cynical realism)藝術家。他的許多作品中的代表性笑臉是基於他自己的相貌。在2012年接受《紐約時報》的採訪時，他表示：“它不是傳統意義上的自畫像，更像是一個電影明星在扮演不同的角色。”

2007年，他的作品《處決》以293萬歐元（約4400萬人民幣）的價格在倫敦蘇富比(Sotheby's)拍賣會上成交。同年，他被《時代》雜誌評為年度重要人物之一(People Who Mattered)。在這幅畫作中，一列做着舉槍動作的人物站在另一列只穿內褲的人物的對面，似乎要槍決他們。遠處是一面中國古代的紅牆。畫作中的每一個人都有着一張一模一樣的笑臉。

2009年，岳敏君曾就這部作品對《中國證券報》說：“我有一個疑問，為什麼人類在解決自身問題的時候都要採取一種暴力的方式。所以我畫的人都在笑，哪怕面對槍都是笑的，而劊子手手中也沒有真正意義的槍，這些都是為了思考這些問題。”

據美國之音說，就在一周多以前，中國脫口秀演員李昊石才因一個笑話被指責“辱軍”。他本人已經受到了警方調查。他的公司也被處以重罰。上周，馬來西亞脫口秀演員黃瑾瑜（Nigel Ng）的中國社媒賬號遭到禁言，此前他發布了一段用笑話調侃中國當局的視頻。

並不是所有網民都對岳敏君的作品感到憤怒。不少網民認為對他的批評過於牽強，並指出岳敏君的畫風一貫如此。