中國駐美大使謝鋒履新：尋求加強合作但承認挑戰嚴峻

美中關係展望

中國新任駐美大使謝鋒周二（5月23日）抵達美國履新。他表示，將尋求加強中美合作，但雙邊關係面臨嚴峻挑戰。謝鋒就任中國駐美大使後，美中兩國關係是否起死回生？則尚待觀察。

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據路透社報道，謝鋒在23日抵達紐約肯尼迪國際機場後告訴記者：“我來這裡是為了維護中國的利益。這是我的神聖職責。"

謝鋒還說：“我也是中國人民的使者，所以我來這裡是為了加強中美交流與合作。” 但他同時也承認，美中兩國關係面臨“嚴重的困難和挑戰”。

59 歲的謝鋒此前擔任中國外交部副部長，負責監督對美政策。

同一天，美國國務院發言人馬修·米勒則在例行記者會上說，美方對謝鋒的到來表示歡迎。他說：“我們期待與候任大使及其團隊合作。正如我們在多個場合所說，我們仍然致力於與中華人民共和國保持溝通渠道，以負責任地管理競爭。”

謝鋒的前任秦剛去年底被提升為外交部長後，駐美大使一職位一直空缺。美聯社分析認為，謝鋒的到來可能有助於北京避免被批評無視拜登政府增加接觸的呼籲。

據了解，謝鋒是一名資深外交官，在管理中美關係方面具有豐富經驗，在安排習近平與拜登去年11月在巴厘島會談，他就發揮了關鍵作用。知情人士稱，他於當地時間周二中午左右從上海啟程前往美國。眼下北京與華盛頓的關係充滿不確定性，雙方往往發出彼此矛盾的信息。

秦剛本月曾告訴美國駐華大使伯恩斯，穩定關係至關重要。美中關係在中國間諜氣球事件後持續惡化。拜登曾表示希望與中國領導人習近平會談，但迄今未能達標。

外界注意到，上周日，拜登還出人意料地發表了樂觀言論，稱他預期美中關係“很快”就會解凍。他的這一表態是在七國集團發表公報後做出的；該公報呼籲成員國制衡中國的“惡意行為”，包括非法技術轉讓和經濟脅迫。

周一，中國外交部發言人毛寧並沒有正面回應拜登，且質疑美方在“不擇手段打壓遏制中國”的情況下努力改善與中方溝通的“誠意和意義”。