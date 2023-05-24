俄總理高調抵北京 紅地毯後見李強與習近平

中國/俄羅斯/烏克蘭戰爭/俄總理訪華

繼上海之後，俄羅斯總理米休斯廷於5月24日星期三抵達北京，他將會見中國總理李強和中國國家主席習近平。俄羅斯官方稱俄總理訪華目的是加強貿易關係，讓與中國雙邊貿易額今年就突破2000億美元大關。

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俄羅斯總理在中國稱促進貿易。據本台駐北京的記者Stéphane Lagarde報道稱，俄羅斯媒體對俄總理訪問中國大肆做文章，甚至談到了 "俄羅斯政府搬到海外開會"。這裡的中國媒體則顯示暫時的比較謹慎。而你必須去《環球時報》的網站--英文版的《環球時報》，才能找到關於俄羅斯代表團星期二訪問上海的較多報道。

官方為這一百多名俄羅斯訪華官員包了一架專機，幾位俄羅斯部長也在此行，包括負責能源的部長亞歷山大-諾瓦克，他宣布今年向中國交付的油氣和天然氣將增加40%。

這次訪問可能會加快西伯利亞動力2號管道的建設，該管道一旦完成，將通過蒙古向中國供應500億立方米的天然氣。據法新社稱，要知道，中國去年就成為俄羅斯能源領域的第一大客戶。

在因侵略烏克蘭戰爭而遭到西方制裁下，俄羅斯希望避免看到該國天然氣出口崩潰。據俄羅斯政府負責人米哈伊爾-米休斯廷說，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平設定的目標是在2023年達到2000億美元的貿易額，而去年是1900億美元。

這個數字的背後是非常具體的事情，比如中國手機和汽車在俄羅斯的銷售，自從俄羅斯軍隊侵略烏克蘭和西方投資者從俄羅斯市場上撤離後，中國的銷售得到提升。俄羅斯向中國運送的糧食也有所增加。

據中國外交部重複說，這只是 "正常的經濟和商業合作"，但這次訪問是經濟和政治方面的。然而，觀察家們注意到，在上海舉行的中俄論壇是在日本七國集團會議的第二天舉行的。而米修斯丁與中國總理李強以及與習近平會晤，無疑將是重申中俄戰略夥伴關係的力量的機會。