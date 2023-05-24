俄總理: 俄中定能達到普京與習近平設下的2023年目標

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俄羅斯總理米哈伊爾·米舒斯京周二聲稱，由於在烏克蘭的“軍事行動”，俄羅斯受到了前所未有的制裁壓力，但俄羅斯“不僅堅持下來了，還繼續發展着”，相信2023年定能完成由兩國元首定下的目標。

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01:57 米舒斯京，攝於2023年5月23日 © AP

米舒斯京在出席上海中俄商業論壇全體會議時，表示：“去年，俄羅斯被覆蓋面前所未有的制裁所擊中，壓力巨大。這些制裁的目標是摧毀我們的經濟，摧毀我們的國家貨幣，給我們帶來毀滅性的通貨膨脹，還有就是打擊普通民眾日常生活的水平。然而做夢都想讓我們不好過的那些人，他們做的那些夢一個都沒有實現：我們不僅堅持下來了，還不斷地發展着”。

“兩年以來，俄中雙邊貿易額增長了大概有三分之一。2022年，我們創造了新的記錄，（雙邊貿易額）達到了大約1900億美元。我相信，今年我們一定可以達到我們兩國元首設下的目標，由弗拉基米爾·弗拉基米羅維奇·普京和習近平所設下的目標，使我們兩國的雙邊貿易額達到2000億美元”。

“去年，我們達到了一項歷史新高，糧食收成1.57億噸。這大大超過了甚至說是蘇聯的成就。現如今俄羅斯以下幾個領域在滿足國內需求以外屬於過剩的狀況，這幾個領域分別是穀物，糖，植物油，肉，還有魚”。

“如果說2021年只有約四分之一的結算是以我們的本國貨幣進行的，那麼到了去年，幾乎有三分之二的結算是以我們兩國的本國貨幣進行的。我們將繼續增強雙邊金融合作的獨立性，從而加強我們的經濟主權”。

“其他有前途的俄中合作領域還有造船業，機床工業，民用無人機生產系統，以及農工綜合產業等”。