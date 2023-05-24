台灣：國民黨選戰定調戰爭與和平 民進黨呼籲勿販賣戰爭恐懼 國民黨反罵民進黨是戰爭販子與共犯

台灣/國民黨

就國民黨主席朱立倫主張，明年是“和平對抗戰爭”的選舉，總統蔡英文在日前的520演說上喊話，“勿為了選舉的利益而販賣戰爭恐懼” 。國民黨今（24日）召開記者會抨擊，稱民進黨一直以來都販賣戰爭的恐懼，把戰爭當成是“選舉興奮劑”，蔡英文就是戰爭販子、整個民進黨就是戰爭販子的共犯結構。

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台灣國民黨今天召開記者會，抨擊民進黨才是為了選舉販賣戰爭恐懼的始作俑者。據新頭殼今天報道稱，國民黨革實院副院長何志勇表示，日前蔡英文在520執政7周年的談話，批評國民黨販賣戰爭恐懼，老實說，他們非常意外。蔡英文上任以來，自稱“辣台妹”，大力放送“芒果乾（亡國感）”，又是教召延長、又是兵役延長回一年，不時提醒台灣人民，戰爭近在眼前，要台灣團結“抗中保台”的都是民進黨，如果國民黨在民進黨眼中是販賣戰爭恐懼，那民進黨政府是販賣戰爭的始作俑者，卻又不準百姓恐懼。

國民黨台北市議員李彥秀接著說，最沒資格說販賣戰爭的就是蔡英文、就是民進黨。去年通過兵役延長時，蔡英文引述邱吉爾名言“在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭” ，蔡用這樣的“戰爭必然論”恐嚇民眾，來合理化兵役延長一年，這就是販賣戰爭的恐懼，事實上，蔡英文就是戰爭販子、整個民進黨就是戰爭販子的共犯結構。

該報引述國民黨立委李德維稱，明年2024的中央大選，就是“戰爭與和平”的選舉，國民黨追求兩岸和平，而民進黨無限制地擴張戰爭必然論與相關戰爭準備，反而導致台灣人的不安，因此國民黨再次重申，希望民進黨不要思考如何來做戰爭的競爭，也不要做戰爭的競爭，而是要做和平的競爭。