專家：與中國的芯片戰爭可能對美國科技造成“巨大損害”

芯片戰

中美 – 台灣裔美國人企業家黃仁勳(Jensen Huang)在接受《金融時報》專訪時表示，華盛頓和北京之間不斷升級的芯片爭奪戰使美國科技行業面臨遭受“巨大損害”的風險。他還表示，拜登政府為減緩中國半導體製造而實施的美國出口管制令這家矽谷集團“被捆住了手腳”，無法在該公司最大的市場之一銷售先進芯片。

廣告 繼續瀏覽後續

他補充說，與此同時，中國公司開始製造自己的芯片，以與英偉達(Nvidia)市場領先的遊戲、圖形和人工智能處理器相抗衡。

“如果中國]能從購買。 . . 美國，他們只會自己製造，”他說。 “所以美國必須小心。 中國是科技行業非常重要的市場。”

美國阻止中國購買或開發先進芯片的努力已成為兩國新冷戰中主要內容。

幾天前，中國當局宣布禁止美國存儲芯片製造商美光的產品進入關鍵基礎設施，此舉被視為對華盛頓出口管制的重大報復。

這位台灣裔美國高管警告美國立法者要“深思熟慮”實施進一步限制與中國貿易的規則。

黃仁勳表示，“如果我們被剝奪了中國市場，我們沒有應急措施。 中國的市場只有一個”。並補充說，如果美國公司無法與北京進行貿易，將“對美國公司造成巨大損害”。

黃仁勳補充說，阻止美國科技行業進入中國將“切斷芯片法案”，指的是拜登政府 520 億美元的資助計畫，以鼓勵在美國建設更多的半導體製造設施。

他表示，“由於失去中國市場，如果美國科技行業需要的產能減少三分之一，就沒有人需要美國的晶圓廠，我們將在晶圓廠里轉圈。” “如果美國在監管方面不周到，就會傷害科技行業。”

黃仁勳表示，中國約佔美國科技行業市場的三分之一，並且作為其產品的組件來源和終端市場是無法替代的。

世界上大多數先進芯片——包括 英偉達的芯片——都是在台灣製造的。