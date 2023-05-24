斯海軍稱從中國沉海漁船發現14具遇難者遺體

中國/漁船海難

斯里蘭卡海軍今天報告在一艘5月16日於印度洋沉沒的中國漁船上找到了14具屍體。該船報告事故時載有39人。

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呂鵬遠漁028號船在澳大利亞廣闊的搜救區域內傾覆，該區域位於西澳大利亞州首府珀斯以西5000公里處，船上據報有17名中國人、17名印度尼西亞人和5名菲律賓人。

斯里蘭卡海軍說，海軍潛水員找到了12具屍體。斯里蘭卡海軍周二曾報告又找到了兩具屍體。

斯里蘭卡海軍說："由於屍體腐爛以及在受污染的水域中使用有限的保護設備所造成的潛在健康風險，已經確定打撈這些屍體將是非常危險的。

斯里蘭卡海軍公布了翻船的紅色船體和從水中屍體的照片。

據稱呂鵬遠宇028號船上12具屍體的位置已經確定完畢，並將文件移交給了中國當局。

根據中國交通部周二公布的初步調查，救援人員已經搜索了約64,000平方公里的區域，沒有發現任何倖存者的跡象。

周一，中國國家媒體報道，中國和斯里蘭卡派出的救援隊已經找到了七具屍體。

澳大利亞已也派出三架飛機和四艘船，幫助國際救援工作。

困難的天氣條件阻礙了救援工作。上周，法比安旋風以7米高的海浪和每小時120公里的風速襲擊了該地區，這艘漁船的求救信號首次被發現。

北太平洋漁業委員會說，這艘船屬於蓬萊京魯漁業公司，是中國主要的國有漁業公司之一，獲准捕撈飛魷魚和太平洋沙丁魚。

根據該船的交通監測網站，它於5月5日離開南非開普敦前往韓國釜山，該網站最後一次發現它是在5月10日在印度洋的法國領土留尼汪島的東南。蓬萊京魯漁屬下的中國漁船還在國際水域，包括印度洋和拉丁美洲水域捕撈魷魚和金槍魚。