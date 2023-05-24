方濟各今對中國天主教兄弟姐妹表示支持

梵蒂岡/中國/天主教

教皇方濟各24日表達了對中國天主教徒的支持。方濟各稱，在中國天主教徒處境緊張的情況下，他對那些受苦的人、牧師和信眾做特別的思考與祈禱。

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教皇方濟各周三說："我想對我們中國教會的兄弟姐妹表達支持。"他說，“我想表達我對我們在中國的兄弟姐妹的支持，並分享他們的喜悅和希望。” 方濟各還說：“我向所有受苦的人、牧師和信徒獻上一份特別的心意，以便他們能在普世天主教會的共融和團結中找到安慰和鼓勵。”

法新社說，去年10月，梵蒂岡和中國共產黨政權在緊張的情況下，將2018年簽署的關於中國主教任命這一棘手問題的歷史性協議再延長兩年。但在11月底，梵蒂岡在中國對一個教區任命了一位主教，該主教並未被羅馬教廷承認事件，表示 "驚訝 "和 "遺憾"。梵蒂岡認為這違反了2018年的協議，該協議在2020年首次續簽。

梵蒂岡與中國的協議內容尚未公開。梵蒂岡稱簽協的目的是將分裂於官方和地下教會的中國天主教徒團結起來，同時讓教皇在任命主教方面擁有最終決定權。

四年來，該協議引起了教會內部的批評，一些人認為這是讓北京對中國約1000萬地下天主教徒接管，地下教會教堂被摧毀，宗教耶穌誕生景飾被封閉。外界指責中國限制宗教自由。