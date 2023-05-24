日本稱不會加入北約 中國批設辦事處亞太也不歡迎

中國/日本/北約

日本首相岸田文雄24日表示，日本沒有成為北約成員國的計畫，但承認北約計畫在日本開設聯絡處。在日本承認北約設辦事處計畫後，中國外交部發言人毛寧今天迅速在新聞發布會上稱，亞太地區不歡迎北約在日本開設聯絡處的計畫。

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日本首相岸田文雄今天稱，日本不會加入北約，但了解北約設聯絡處計畫。 日本首相岸田發表評論之前，日本駐美國大使本月早些時候表示，以美國為首的軍事協議集團正計畫在東京設立北約辦事處，這是北約在亞洲第一個辦事處，以促進該地區的磋商。

岸田在周三的議會會議上說，“我不知道北約就設立該辦公室做出了任何決定”。並補充說日本不打算以成員國或半成員國的身份加入北約。

作為回應，中國外交部發言人毛寧當天稱日本的舉動在亞太地區“不受歡迎的”，並稱鑒於日本“侵略歷史”，東京應該“在軍事安全問題上格外謹慎”。

據路透社說，日本周末在廣島主辦了世界工業七國集團峰會，富裕民主國家的領導人在會上同意“去風險，而不與中國的經濟脫鉤，並重申了台灣海峽和平與穩定的重要性。

共同社今天晚些時候援引日本政府官員的話說，岸田正在安排參加定於 7 月在立陶宛舉行的北約峰會。

中國今天批北約在日本設立辦事處的計畫在亞太地區不受歡迎。中國外交部發言人毛寧說：“我們想說，亞太不歡迎集團對抗，不歡迎軍事對抗。”

消息沒有提供毛寧所稱亞太地區不歡迎的國家都有哪一些以及細節。