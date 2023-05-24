李輝抵達莫斯科之際 中俄不顧西方反對而簽經濟大單

中國/俄羅斯

俄羅斯總理24日在北京之行期間與中國簽署一系列協議，將雙邊合作關係定調為前所未有的高水平。隨着烏克蘭戰爭陷入泥淖，西方國家不贊成中俄兩國加緊合作關係。中國斡旋烏克蘭戰爭特使李輝按計畫本星期五抵達俄羅斯。

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就中俄不顧西方反對簽署經濟協定，路透社報道稱，俄總理米舒斯京是自 2022 年 2 月莫斯科向烏克蘭派遣數千名侵略戰爭士兵以來訪問北京的最高級別的俄羅斯官員，他與中國總理李強舉行了會談，並按原定應會見中國國家主席習近平。

隨着烏克蘭戰爭進入第二年，俄羅斯越來越感受到西方制裁的壓力，莫斯科依賴北京的支持，遠遠超過中國對俄羅斯的支持，俄羅斯竭力滿足中國對石油和天然氣的需求。

來自西方的壓力沒有緩和的跡象，七國集團周末的聲明在包括烏克蘭在內的眾多問題上將兩國單獨挑出來加以強調警告。

俄羅斯總理對中國總理李強說，“今天，俄羅斯和中國的關係處於前所未有的高水平，”米舒斯京還說，“正如我們的中國朋友所說，團結可以移山。”

中國與俄羅斯簽署的諒解備忘錄包括深化貿易服務投資合作協定、農產品對華出口協定和體育合作協定。

據國際文傳電訊社報道，今年俄羅斯對中國的能源出口預計將增長 40%，兩國正在討論向俄羅斯供應技術設備。

路透社說，習近平在 2022 年俄羅斯襲擊烏克蘭之前承諾與俄羅斯建立“無上限”的夥伴關係，並與“親愛的朋友”總統普京舉行了會談，莫斯科稱侵略烏克蘭為“特殊軍事行動”。

北京拒絕西方將中國與莫斯科的夥伴關係與烏克蘭戰爭聯繫起來的企圖，堅稱他們的關係不違反國際準則，中國有權與它選擇的人合作，他們的合作不針對任何第三國。

李強今天對米舒斯京說：“中方願同俄方一道，落實兩國共同合作，推動各領域務實合作再上層樓。”

俄羅斯安全委員會秘書尼古拉·帕特魯舍夫 (Nikolai Patrushev) 周一與中共中央政治局委員陳文清舉行會談時表示，深化與中國的關係是莫斯科的戰略方針。

北京沒有公開譴責俄羅斯對烏克蘭的入侵。但自 2 月以來，習近平推動了一項和平計畫，該計畫遭到了西方的懷疑，並受到基輔的謹慎歡迎。

上周，中國歐亞事務特別代表李輝訪問了烏克蘭，並在歐洲之行中會見了烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)，北京稱這是推動和平談判和政治解決危機的努力。李輝定於周五訪問俄羅斯。