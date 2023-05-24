福州科技公司老闆被AI騙走430萬元

科技欺詐

中國 – 中國一位科技公司老闆，竟然在10分鐘內被人利用人工智能（AI）騙走人民幣數百萬元。相關案例在中國大陸互聯網上曝光後，“AI詐騙”的話題迅速衝上了熱搜榜首位。

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近日，福州市某科技公司法人代表郭先生遭騙子利用人口智能技術騙走430萬元的案例，被包頭警方在網絡上披露出來，引起了中國網民對AI詐騙的熱烈討論。5月22日，“AI詐騙正在全國爆發”的話題，衝上了中國大陸互聯網社交平台的熱搜第一。

據中國媒體“每日經濟新聞”網22日報道， 今年4月20日11時40分許，福州市某科技公司法人代表郭先生的好友突然通過微信視像聯繫到他。兩人簡單寒暄幾句後，好友告訴郭先生，自己的一個朋友在外地投標，需要公對公帳戶過帳430萬元的保證金，想要借用郭先生公司的帳戶走一下帳。

因為是影片聊天，出於對友好的信任，郭先生把公司的銀行卡號告訴了對方，在對方聲稱已經把錢打到郭先生的帳戶上後，也沒有立即再核實一下錢是否到帳，就於11時49分先後分兩筆把430萬元給對方打了過去。錢款轉帳完成後，郭先生給好友的微信發了一條短訊，告訴他事情已經辦妥。不料，好友竟回發了一個問號。

郭先生隨即撥打好友電話核實，結果對方堅稱沒有這回事，郭先生這才意識到自己可能遇到使用了智能AI換臉技術的“高端”騙局，並立即報了警。事後回憶起當時的情形，郭先生說：“我在影片中也確認了面孔和聲音，所以才放鬆了戒備。”