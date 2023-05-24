習近平承諾有力支持俄羅斯"核心利益"

俄羅斯/中國

中國國家主席習近平今天向正在北京訪問的俄羅斯總理承諾堅定支持俄羅斯核心利益，並呼籲加強與俄羅斯的經濟合作。

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據法新社今天報道稱，作為前冷戰時期的敵對國家，中國和俄羅斯在過去十年中卻一直在加強外交和貿易合作關係，這一趨勢在俄羅斯入侵烏克蘭後加快了。

北京聲稱在烏克蘭戰爭衝突中保持中立，呼籲尊重國家主權，但從未公開譴責俄羅斯總統普京自2022年2月以來主導的軍事侵略行動。

俄羅斯總理是俄羅斯入侵烏克蘭行動開始以來訪問中國的最高級別的俄羅斯官員。他於周一抵達中國，並於周三在北京會見了他的同僚李強和中國國家主席習近平。

該報道引據中國新華社消息，習近平表示，"中國願意在涉及共同根本利益的問題上繼續與俄羅斯進行強有力的相互支持。"

法新社說，這種模糊的表述是北京在與外國領導人的雙邊會晤中經常使用的，而且往往指的是中國方面的台灣問題。據中國新華社稱，習近平還呼籲 "加強在聯合國、上海合作組織、金磚組織和20國集團等多邊論壇的協調"。

習近平說，中國和俄羅斯應該"把各個領域的合作提高到更高水平"，並呼籲"加強經濟、貿易和投資合作水平"。

周三早些時候，俄總理在北京具有紀念意義的人民大會堂與他的中國同行李強會面時，稱讚雙邊關係 "達到了前所未有的水平"。他說：它們的特點是相互尊重對方的利益，希望共同應對挑戰，這些挑戰與國際舞台上的動蕩加劇和來自西方集體的非法制裁的壓力有關。

中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，據中國海關統計，2022年的貿易額將達到1900億美元（1760億歐元）。

據李強指出，今年前四個月的貿易額已經達到700億美元（640億歐元），年增幅超過40%。據李強說，中國與俄羅斯"兩國之間的投資規模繼續增長。重大戰略項目也在穩步推進。"

陪同俄總理訪華的是一些俄羅斯高級官員，包括負責能源的副總理亞歷山大-諾瓦克。

中國去年成為俄羅斯最大的能源客戶，因侵略烏克蘭戰爭而受到西方制裁的莫斯科因此避免看到俄天然氣出口崩潰。

據俄羅斯新聞社報道，亞歷山大-諾瓦克說，俄羅斯對中國的能源供應在2023年將增加40%。

分析人士說，鑒於中國的經濟和外交實力，它現在在與俄羅斯的關係中佔了上風，隨着莫斯科在國際上的孤立加劇，這種不平衡正在加劇。中俄兩國領導人 "因為共同的不滿和關切而走得更近"，據美國智囊團布魯金斯學會的研究員Ryan Hass告訴法新社，"他們被西方在當前國際體系中的主導力所激怒，並感到受威脅，覺得在關係到他們利益的問題上，他們的國家應該得到更多尊重。"

2月，中國政府發布了一份文件，呼籲 "政治解決 "俄烏衝突，尊重所有國家的領土完整包括烏克蘭。在3月的莫斯科峰會上，習近平邀請他的同行普京訪問北京。