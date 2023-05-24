評論指香港特首一招治港: 「錘子定律」

香港/政治

長者二元乘車優惠有否濫用？取消器官捐贈登記涉違規？旅行團訪港要「立食『兩餸飯』」等問題，警隊出身的香港特首李家超都傾向以警隊調查或介入，《信報》專欄作家高天佑以傾向以同一招拆解問題的工具慣性 -「錘子定律」來解釋特首倚重警隊的現象。另一新聞節目主持人李錦洪則期望，特首的工具箱應該有更多工具，如若以錘揼一根刺，只會令傷口更傷。

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特首李家超昨(23日)早表示，已要求警方調查被指不尋常的取消器官捐贈登記申請是否涉及違規(見本台報道)，引發輿論，至少三份分別針對基層丶知識分子和財經界的主流報章社論均發文批評，指警方調查無助釋除市民疑慮，鼓勵捐贈器官宜軟不宜硬。

而立論傾向建制的高天佑，更在其《新聞點評》專欄中以此為例指出，「CID(警隊中的刑事偵緝處的英文簡稱)出身的現任特首李家超，很倚重警隊3萬多名手足處理特區大小事務，涵蓋體育丶衞生丶旅遊等等」，就像哲學家Abraham Kaplan的「錘子定律」：「你拿着一個錘子，看見什麽都像釘子」，人們亦有工具慣性，面對任何問題都傾向以同一招拆解。

他接着舉例說明，包括要求警方調查市民取消捐贈器官丶「嚴打『長者濫用乘車優惠』」丶「『遊客食兩餸飯』都要西九(龍總區)指揮官陶輝親自督師」。資料顯示，陶輝在2019年反修例運動期間多次處理示威活動的高級警司，記者當日目睹他帶隊維持旅客的吃飯排隊秩序問題，亦頗感詫異，但不知他是否受李家超指示而來，因為特首公開說法是要解決問題，包括旅行團吃飯時間要有半小時，15分鍾太短等，只是這一要求導致旅行團在酒樓外排長龍等吃飯的問題，接着便看見陶輝重兵在場維持秩序。

高天佑更打趣地說，「畢竟香港『由亂到治』，仍潛藏若干『軟對抗』；長者搭車看似很濕碎，可能講多幾句又關國安事。」

網台新聞節目主持人李錦洪今早亦藉此文指出，想到有問題便用錘「揼落去」(即「敲下去」)，是粗暴的手法，認為解決問題要從根源入手，而不是以為令提出問題的人消失便可令問題消失。他又說，一個政府的領袖無論多出色，都會有局限，故其工具箱必須要多元化，放諸領袖，即他的重要官員和顧問均須多元化，具備各方面人才，軟硬兼施，才可應對香港這個多元化社會，若只是一把錘治港，可能明明只是刺，也以對付釘子般揼下去，那隻會令傷口更傷。

他更指出，李家超作為一地之首，應該處理諸如大搞基建所需的集資問題，而不是「日理萬機」，連長者二元乘車優惠也要打擊。翻查資料，檢討長者乘車優惠之聲漸起，是因為港府堅持同時發展耗資逾5800億港元的交椅洲人工島和成本料逾萬億的北部都會區計畫，觸發儲備可能用磬之嘆。但有研究顯示，削減乘車優惠這敬老福利，只能節省20億港元。

相反，被特首用以「處理特區大小事務」的警隊，撥款則持續增加。根據本年度財政預算案，政府總體開支較上年度預算有所減少，但警務處的撥款預算則增至 268.41 億港元，較上一個財政年度增加 6.1%；有關撥款額不單是七個紀律部隊之冠，更佔去所有紀律部隊預算總額555.04億的48%。