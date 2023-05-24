中國/習近平

華日今天撰文試圖縱觀歷史來看解習近平接班人之謎。並稱，在年近70歲之際，中國領導人習近平清除了所有潛在競爭對手，也沒有公布接班人，這種情況可能危及中國的穩定，同時動搖全球秩序的根基。

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華爾街日報署名Chun Han Wong報道稱，清朝的秘密建儲制度是1722年登基的雍正皇帝的發明。他深感於其父康熙皇帝在世時發生的奪嫡之爭的慘劇，決定在生前選定儲君後秘而不宣，死後再由大臣們將兩份寫有皇位繼承人的遺詔對照驗看，其中一份遺詔藏在正大光明匾後面，另一份由皇帝隨身收藏。雍正認為，秘密建儲可以減少諸皇子奪嫡的風險，不至於讓皇帝在位時大權旁落，也避免了儲君向皇帝爭權。

三百年後的今天，毛澤東之後中國權力最大的領導人習近平也似乎樂於此道。去年開啟第三個總書記任期的習近平可以自由選擇他的接班人和接班時間，但卻遲遲不願亮出底牌。他打破了前幾任中國領導人建立的為期十年的執政周期，並在黨內遍植親信，這些親信論年齡，論資歷，均不足以挑起接班人的大梁。

對今年6月即將年滿70歲的習近平來說，這是他有意布下的一個迷陣。在接班人計畫不明朗的狀況下，黨內精英需要小心翼翼，幫助習近平維持掌控，並為他爭取時間來評估潛在的接班人。但保持懸念過久可能適得其反，會疏遠門生並激怒敵人，進而削弱領導者的地位，甚至播下政變的種子。在毛澤東時代，習近平的家族曾經歷過變幻無常的黨內鬥爭，他非常了解這種風險。習近平也清楚，鑒於中國是世界上人口最多的國家之一，並且是全球第二大經濟體，還擁有最強大的軍隊之一，如果21世紀的中國發生繼任危機，將在國內和全球引起震動。

表面上看來，習近平雖然實現了穩定的治理，但穩定不同於韌性。正如1991年蘇聯解體所表明的那樣，一個看似堅固的政府可能脆弱得驚人；西方很多人當時都沒預見到蘇聯的解體。習近平曾對官員表示，中共是世界上最大的政黨，沒有人能打敗中共，除了該黨自己。但在推動中國躋身超級大國之列的過程中，習近平以自身為中心重塑中共的做法，可能已讓他成為這一進程中最薄弱的一環。

據該報道稱，威權體制的領導人還要提防在被動喪失權力的情況下將會面臨的嚴重後果。即使是自主退位的專制者，除了能夠保持對繼任者的影響力之外，自身安全也沒有什麼保障。在2010年的一項研究中，政治學家亞歷山大·德布斯(Alexandre Debs)和H.E.戈曼斯(H.E. Goemans)回顧了從20世紀10年代末到本世紀頭十年初執政過的全球1,800多名政治領導人的命運，對這些領導人按政權類型進行了分類。這些研究發現，在其中的1,059名專制者中，約有41%的人在卸任後一年內遭受流放、監禁或死亡，而在763名民主體制下的領導人中，這一比例僅為7%。政治學家王裕華對中國49個朝代282位皇帝的研究發現，相較於沒有指定接班人的君主而言，指定接班人的君主被廢黜的可能性要小得多。

自1949年中共勝利以來，中國已經曆數次權力交接的戲劇性事件。在毛澤東反覆無常的統治期間，一名潛在繼任者被清洗，並在遭酷刑後死亡，而另一位潛在繼任者死於飛機失事，事後他被指策畫篡權失敗後試圖逃離時遇難。正如毛澤東在自己73歲生日時對身邊的人所言，會背叛無產階級文化大革命的敵人就在黨內深處，因為“堡壘最容易從內部攻破”。

到了習近平時期，形勢變了。自2012年擔任中共總書記以來，習近平的個人影響力達到了自毛澤東之後從未有過的程度。他宣稱自己是中共的“核心”領導人、最偉大的在世思想家，確保自己能夠終生保持中國最高政治領袖的地位，直至去世，用黨內人士的說法就是“去見馬克思”。對於基本上是儀式性的國家主席一職，他取消了任期限制，推翻了經過幾位前任強化的退休模式，抹殺了後毛澤東時代最重要的政治改革。

中共在紙面上禁止領導幹部終身任職。黨章規定，黨的各級領導幹部，“職務都不是終身的，都可以變動或解除”。而且根據相關規定，黨政領導幹部在同一職務上只能擔任兩屆（10年），而擔任同一層級領導職務最多15年。但在2022年，中共官員一致支持習近平獲得第三個中共總書記任期，令這些規定看起來形同虛設。

誰可能接替習近平？很多人都在關注1960年代出生的高級官員，這些官員比習近平這些1950年代出生的官員年輕10歲左右。在被稱為習近平的“60後”親信中，部分已經擔任了高級職務，包括中國四位副總理中的三位，以及北京、上海、天津和重慶這四個直轄市的黨委書記。但習近平也可能在便於延長自己的統治的過程中，選擇跳過這些60後官員，從更年輕的官員中發掘潛在接班人。

如果習近平突然離任，無論因為去世、生病，還是辭職，都沒有可以遵循的明確程序，也幾乎沒有先例。從理論上講，如果發生這種情況，中共中央委員會將開會選出新的總書記和軍委主席，而國家副主席將擔任國家主席。在實際操作中，如果沒有一個得到黨內精英廣泛支持的指定繼任者，在習近平突然離任的情況下遴選繼任者的過程可能會充滿政治紛爭。在毛澤東晚年健康和機能日漸衰退的情況下，為了贏得毛澤東的青睞，成為選定接班人，一些官員使出了爾虞我詐的手段。

該報文章引述歷史學家唐志學(Joseph Torigian)表示，馬列主義政權中的精英鬥爭就像一場“按照詭異規則進行的械鬥”。他寫了一本分析斯大林和毛澤東去世後蘇聯和中國奪權之爭的書。這些奪權爭鬥顛覆了蘇聯和中國的政壇，獲勝者摒棄了獨裁主義，同時構建了新的權力結構，希望這種新結構不會屈從於一人統治。斯大林和毛澤東都很強大，但都無法確保自己的統治體系可以在身後延續。專制者的遺產面臨的最大威脅，很可能就是他自己。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BA%B5%E8%A7%82%E5%8E%86%E5%8F%B2%E7%9C%8B%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E6%8E%A5%E7%8F%AD%E4%BA%BA%E4%B9%8B%E8%B0%9C-387c8fd2