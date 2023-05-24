韓國外長官樸振表示，準備儘快促成與中國外長秦剛會面

外交

韓國外交部長官樸振24日在國會外交統一委員會全體會議上表示，準備儘快與中國外交部長秦剛協商並促成會面。樸振在會上被問道“韓中外長今年1月通電話之後就很少有交流”的後作上述表述。被問及是否有意赴華會晤秦剛時，他回答說，按順序來看，該輪到中國外交部長訪韓。樸振去年8月曾在中國青島與時任中國外長王毅舉行會談。

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韓聯社報道，近期以來，韓國政府與美國、日本舉行了多次高層級交流，但韓中兩國之間的高級別線下交流活動並不活躍。自韓國總統尹錫悅和中國國家主席習近平於去年11月借二十國集團（G20）峰會之機會晤之後沉寂至今。

在國會外交統一委員會全體會議上，對於“韓美日合作給韓國對華經濟活動帶來嚴重負面影響”的指責，樸振說，韓美日合作有利於國安高新技術，並不排除特定國家，韓國政府沒有對華採取敵對政策。他還表示，逐步降低對華依存度拓寬出口渠道有助於韓國經濟。

就韓中國家安保首長之間缺乏溝通的指責，樸振表示，預計韓國國家安全保障會議（NSC）和中國國家安全委員會之間的溝通渠道，以及韓方與中共中央政治局委員的溝通渠道有望啟動。兩國國安首長會談自時任國家安保室室長徐薰2021年12月在天津會晤中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪之後停擺至今。

韓聯社說，就韓國門戶網站NAVER目前在中國無法打開一事，樸振表示，正在確認相關情況，並將與中方保持緊密溝通致力解決問題，以免影響到韓國民眾的在華生產生活。