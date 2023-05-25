中國維權律師余文生許艷夫婦失蹤後同被批捕

5月22日的消息顯示：中國維權律師余文生與太太許艷失蹤一個多月後，家屬正式接獲當局通知，二人因涉尋釁滋事同被批捕。 知情者透露，官方還以不通過年檢威脅律師，不能代理余文生夫婦的案件。

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自由亞洲22日報道：中國維權律師余文生與妻子許艷，4月中旬在北京被便衣強行帶到派出所後失蹤。有消息說他們是在受邀前往歐盟駐北京使館的路上被抓的。在一個多月後，不同消息來源證實：二人已被警方以涉“尋釁滋事“批准逮捕，當局已派人通知余文生的哥哥。

不便公開身份的余文生好友對自由亞洲表示，警方上個月帶走余文生夫妻時，曾對家屬表示，只要不找律師和不對外發聲，二人被關37天後或可回家。余文生哥哥上周從外地到北京等候消息，但在周日（5月21日）收到的卻是警方通知，正式批捕余文生和許艷。

知情人士史先生表示，在余文生和許艷被拘捕期間，當局除了警告家屬，不能發聲和找律師外，也通過不同的手法，警告有可能代理案件的律師和律師事務所，施加壓力，如果代理余文生和許艷案件，今年律師事務所會被暫停年檢，進行整頓。警察也對外說，余文生不想請律師，許艷已經請兩個律師了。

余文生夫妻的另一名好友秦先生表示，擔憂他們的情況，更擔心餘文生剛成年的兒子。在余文生夫妻被失蹤的一個多月，他們的兒子一直被人嚴密看管，不容許與其他人接觸，好友們想探望，代其父母照顧也被阻撓。秦先生批評，官方同時拘捕夫妻二人的做法完全把這個家庭毀掉了，至少應該考慮到對孩子的保護，這種底線的不斷突破，這種把夫妻都抓起來的思路不對。

跟進余文生夫婦情況的旅美中國維權律師王清鵬呼籲關注當局用盡方法禁止律師代理案件的無理做法，還質疑余文生夫妻是否曾遭受酷刑。因為余文生之前受過酷刑，謝陽、王全璋、常瑋平和周世鋒等眾多律師，都受到了酷刑對待，所以有理由相信，余文生和許艷在裡面，也可能受到酷刑對待，所以當局可能不希望有更多的外界關注和救援。

根據中國法律，尋釁滋事罪一般將被判處5年以下有期徒刑、拘役或者管制，但以後是否會增加例如煽動顛覆國家政權罪，目前無法預測。

王清鵬表示，近期當局針對李和平、王全璋和周世鋒等709律師，監控和施壓行動有升級的情況，但不清楚行動只是針對709律師們，或是廣泛針對維權人士。她呼籲，外界關注在中國被抓捕的人權捍衛者，相信海外的聲音能給當局壓力，減少對被拘捕人士施加酷刑的可能。