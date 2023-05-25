中美關係互動又開始了

中國/美國

中國商務部部長王文濤應於周四會見美國商務部長吉娜·雷蒙多，他計畫於周四至周五前往美國參加 2023 年亞太經合組織貿易部長會議。以王文濤赴美參加APEC會議為機緣並會見美國高級官員，美國也預示將有多名高級官員訪問中國。

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中國商務部長王文濤赴美會見外長並出席APEC會議。據中國商務部發言人束珏婷在北京舉行的例行新聞發布會上說，“中方將就中美關係和共同關心的問題交換意見。”

據中國商務部消息，周一，王文濤在上海會見了包括強生、3M、陶氏、默克和霍尼韋爾在內的美國公司，告訴他們“中國將繼續歡迎美資企業發展在中國實現雙贏。”

中國周日宣布美國芯片製造商美光科技存在國家安全風險，禁止該公司向國內主要行業出售其存儲芯片。該禁令是在對在中國經營的美國諮詢公司進行一系列突襲之後發布的。

據路透社說，王文濤此次訪美是在七國集團（G7）領導人廣島會晤之後，美國總統拜登等七國集團領導人將矛頭指向中國“經濟脅迫”，並表示與中國要“去風險”而不是“脫鉤” 。

本月早些時候，王文濤在北京會見了美國駐華大使尼古拉斯伯恩斯，這可能為美國高級官員的訪問鋪平道路，此前美國國務卿布林肯在美國擊落飛行的中國間諜氣球後推遲了原定於 2 月舉行的訪問在敏感的軍事地點。

雷蒙多和布林肯以及美國財政部長珍妮特耶倫都表示有興趣訪華。