李昊石曾來美國演出，觀眾說中國將來沒有脫口秀，一語成讖

中國脫口秀演員李昊石（House）在近日的一場演出中，因被指“侮辱”人民解放軍，遭群眾舉報和官方巨額罰款，無限期停止演出。據美國中文報紙《世界日報》報道：今年2月初，李昊石與同公司的脫口秀演員曾來美國洛杉磯演出，座無虛席，李昊石也在表演中說到“野狗”，華人觀眾誇獎他的表現，但有觀眾表示，李昊石回國搞不好脫口秀都沒了，誰知一語成讖。

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讓李昊石陷入爭議的內容和他領養的野狗相關，他說在看到野狗追逐松鼠時，不禁想起來八個字“作風優良，能打勝仗”，而這句口號是中共總書記習近平對解放軍的評價。在洛杉磯演出時，李昊石也曾提到過他領養的野狗，分享他撿狗屎的趣事，說：“撿別人的狗的狗屎時，覺得狗屎會更硬，硬得像自己的同事岩石（Rock）。”不過，在洛杉磯說的和野狗相關的故事，並沒有人認為是侮辱了誰。

報道說：脫口秀愛好者小李專程從美國中部坐飛機到洛杉磯觀看演出，她指出，花大錢看演出的原因是，覺得中國脫口秀限制越來越多，不知道下次能見到這些演員是何時。小李開玩笑表示“等李昊石回國搞不好脫口秀都沒了”，沒想到居然一語成讖。

在洛杉磯從事電影行業的華人陳先生表示，有朋友在國內的脫口秀行業，經此一事，之後，所有脫口秀演出都會加強審核，許多其他現場表演，也被叫停審核。

此事也獲得《紐約時報》25日的報道證實：在上周宣布處罰李昊石後的幾小時里，上海、北京、深圳，以及山東省組織脫口秀表演的機構都取消了演出。幾天後，中國社交媒體平台暫停了“羅傑叔叔”的賬號，“羅傑叔叔”本名黃瑾瑜(Nigel Ng)，是旅居英國的馬來西亞喜劇演員，他曾在被中國大陸禁止的推特（Twitter）上發過一段取笑中國政府的視頻。