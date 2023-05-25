民調：香港兩極化涵蓋政治民生 料政策難推 籲港府聽民意

香港/政治

香港民意研究所的調查顯示，港人對政治丶民生及經濟狀況的滿意度均為負值，而政治滿意度的跌幅最為顯着，達11%；當中，滿意和不滿意政府政府表現者對上述社會狀況的評價，差距越來越大，最新是90至150個百分點不等。政治學者李敏剛指出，數據反映兩極化的現象由政治擴及民生，施政必然困難，促港府須在政策制訂上聽取民意。

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香港民研在本月初至18日期間訪問1003名市民，發現港人對行政長官李家超的評分略升至56.9分，支持度凈值亦升至15％。民研指出，兩者同為2月以來新高，但較上月沒有顯着變化。同樣與上月變化不大的，是市民對香港特區政府的滿意率，其凈值為18個百分點，而平均量值為3.1分，即整體上港人對政府的滿意度是接近「一半半」。

但市民對社會現況的評價則惹人關注，調查發現，港人對經濟丶政治及民生的滿意率分別為負10%丶負4％及負2％；當中，政治的滿意率更是較三個月前的調查大跌11%。另外，市民對政治問題關心程度的評分亦跌至5.81分，是2015年7月以來新低；而民生（7.47分）及經濟（7.44分）的關心度評分，亦分別是去年6月以來新低。

出席昨(24日)午發布會的政治學者李敏剛指出，兩次民調之間，政府發布了大削民選議席的區議會改革方案，有理由相信，這個政府口中的「完善地區治理建議方案」便是市民政治滿意度大跌的原因，亦反映市民認為方案在政治上是倒退，普遍期望可以直接選舉區議員，讓區議員更願意聆聽他們在社區民生議題方面的心聲。

香港民研又把過去23年的「政府民望」及「社會現況評價」結果作對比，發現滿意政府者與不滿意政府者對社會狀況的評價差距逐年擴大，當中又以對政治狀況評價的差距擴闊得最快最大，現時凈值差距約 150 個百分點；其次為民生狀況，差距約 120 個百分點；而經濟狀況的差距亦達 90 個百分點。

本身是伍倫貢學院社會科學院助理教授的李敏剛指出，反映社會現時雖風平浪靜，但裂縫仍未修補，情況令人擔心，因為這意味政府無論推出什麽政策，都會有一批人不滿，施政會是困難；他又說，現在不光是政治對立，是民生亦有對立，意味市民認為港政府在民生政策上亦做得不到位，而且港府沒有認真對待他們的聲音，港府必須關注。

他認為，解決上述問題的方法是港府願意聽取民意，但感覺上，港府自經歷2019年事件後，思維不及過往開放，對諮詢愈來愈不重視。出席同一發布會的社會學者陳家傑亦指出，市民目睹政府「一味唱好」，亦不想聽，長此以往，可能出現「躺平」，若此，「誇張一些來說，民生內的社(會)福(利)政策亦會帶來財政上的破產」。

是次調查的實效回應率為 52.4%，民研指出，在 95%置信水平下，調查的百分比誤差不超過+/-4%，凈值誤差不超過+/-8%，評分誤差不超過+/-1.9。