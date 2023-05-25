《海峽時報》：上海失去了昔日的魅力

上海外僑

中國 – 兩年來，中國和西方的緊張關係致使上海外僑大舉撤離。據《海峽時報》（The Straits Times）報道，2023年前兩個月，上海新的吸引外資項目641個，同比下降22.4%。

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中國歐盟商會上海分會表示，在華歐洲商界感受到地緣政治的緊張空氣，此類事件所帶來的不確定性不利於長久的投資環境。上海分會還表示，這種不可預測性也影響到居住在上海的西方人。 雖然根據 2021 年公布的最新人口普查，該市 2020 年有 164,000 名外國居民，但越來越多的外籍人尋求離開上海。 “封城後，約有 25% 居住在上海的德國人離開了這座城市，而在其政府登記的法國人和意大利人的數量下降了 20%”。

一位不願透露姓氏的美國人告訴法新社記者，上海的氣氛變了。按照中國的說法，新冠病毒源頭來自美國。他陳述到，我在上海坐地鐵或乘坐公共汽車的時候，大家都躲着我，有的上海人見到我還會捂嘴、捂鼻子。這名美國人也選擇了離開上海。

中國新修訂的反間諜法將於7月1日起施行更讓上海外僑忐忑不安。 新版反間諜法擴大了法律涵蓋的範圍，將任何當局認為涉及國家安全的事項都囊括其中，同時增加了政府搜查、扣押和實施個人出入境禁令的權力。