港府有意輸入逾萬名外勞 公布前突取消勞資官三方例會 被批架空諮詢平台

香港/政治

在有學者呼籲港府重回聆聽民意之路以修補社會撕裂之際，強調行政主導的特首李家超，港府出現進一步削弱包括勞資官三方的諮詢平台的現象。事緣在盛傳港府有意在下月中宣布輸入逾萬名外地勞工以解決勞動人口短缺之時，當局無故取消由勞方丶資方和政府官員組成的勞工顧問委員會擬於本月底舉行的例會，導致屬建制的勞方委員亦批評港府企圖架空勞顧會。

廣告 繼續瀏覽後續

勞顧會是就勞工事務向勞工處長提供意見的三方諮詢組織，當中的五名僱員代表是由勞工組織選舉產生，而五名僱主代表則來自五個商會，主席是當然由勞工處長兼任。輸入外勞過往須經勞顧會批准，但政圈盛傳，港府有意效法疫情猖獗時期輸入三千名護理員的「特別計畫」，繞過勞顧會審批程序，再輸入過萬名建造業和運輸業外勞，以解決兩個行業人手嚴重不足的問題，涵蓋工種有紮鐵丶搭棚丶機場地勤行李搬運員和飛機維修員，以及旅遊巴及專線小巴司機等，最快下月中公布。

輸入外勞一直極具爭議，是次因移民丶疫情間轉業等因素而令疫後經濟復蘇造成的人手短缺更形嚴重，立法會內的業界議員和商會均支持以特別計畫方式輸入外勞，以免拖經濟復蘇後腿；但出身勞工界別的議員和相關工會則持重大保留意見，認為這會令僱主更沒動力改善勞工待遇，期望當局要求僱主先改善工作環境和待遇，若仍有不足才輸入外勞。

就在爭議未息之際，勞顧會突然取消原定下周二(30日)舉行的例會。勞顧會勞方委員丶勞聯副主席譚金蓮透露，委員前日收到通知取消會議，原因不明。她說，對上一次會議在1月舉行，而過去數月，外界屢傳出不同行業擴大輸入外勞的消息，但政府未有諮詢勞顧會，亦沒有向他們交代構思，她對此感到不滿，質疑港府是「架空勞顧會」。

她表示，理解部分行業面對人手短缺，但若要輸入外勞，不應另設機制，繞過勞顧會審批，應在現行補充勞工計畫下設立計畫，容許個別行業有時限下輸入外勞，同時要設輸入上限；另外亦要收窄輸入工種範圍。

另一勞顧會勞方委員丶工聯會副理事長林偉江亦己收到通知，但稱會議初步改到下月中旬召開。他懷疑，港府取消會議或是不想就輸入外勞與勞方溝通或諮詢，對此感到十分失望，做法並不理想，他更向《明報》表示，若情況持續，不排除採取進一步行動。但未有說明是什麼行動。