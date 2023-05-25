莫斯科宣布李輝明天抵達消息

俄羅斯/烏克蘭/中國/李輝

俄羅斯外交部今天報告說，由北京派往歐洲討論政治解決烏克蘭戰爭衝突的特使李輝將於周五訪問莫斯科，就該問題與俄羅斯進行磋商。根據該報告，中國外交官在訪問期間將由俄羅斯外交部長拉夫羅夫及其副手之一米哈伊爾-加盧津負責接待。

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據法新社說，曾任中國駐俄羅斯大使的李輝，過去一周一直在歐洲穿梭訪問。他在基輔停留了兩天，在波蘭停留了一天，星期二在法國停留。

俄羅斯和中國有着密切的關係，自2022年2月24日俄羅斯在烏克蘭爆發侵略攻勢以及西方對俄羅斯經濟的一連串制裁以來，這種雙邊關係在經濟和外交上得到加強。北京還明確表示不譴責俄羅斯對俄羅斯鄰國烏克蘭的侵略攻擊。

而中國國家主席習近平在3月訪問了莫斯科，並表示雙邊關係正 "進入一個新時代"。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）受到西方武器新援助承諾的鼓舞。歐洲國家則希望北京能夠利用中國對俄羅斯的影響力來幫助結束戰爭。但烏克蘭上周在該國外交部長德米特羅-庫萊巴（Dmytro Kouleba）和李輝會晤後強調，它不會接受任何意味着喪失領土或凍結戰爭的建議。