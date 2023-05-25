長城汽車指控比亞迪汽車不符合環保

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中國電動汽車巨頭比亞迪今天拒絕競爭對手長城汽車公司關於比亞迪兩款車型不符合中國排放標準的指控。比亞迪此前已遭指控與調查，涉嫌不達環保標準。中國國內大約100個汽車品牌提供300多個車型。

中國比亞迪汽車在上海汽車展上 2023年4月18日 照片

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電動汽車巨頭比亞迪在一份聲明中說：“我們的產品和相關測試都符合國家標準，並得到了國家權威機構的認證。”

法新社今天報道稱，中國媒體一個月前透露，比亞迪的競爭對手長城汽車向中國環境部提出投訴。長城指控比亞迪兩款混合動力汽車 "涉嫌不符合蒸發性污染物的標準"，即油箱中的汽油蒸氣含有污染性。

比亞迪反駁稱，"我們邀請相關部門隨時前來調查，收集證據並進行測試。"比亞迪微妙說，"長城測試的比亞迪車輛是由長城汽車購買、存放和檢查的"。

根據Counterpoint Research的數據，在嚴格的新汽車排放標準於7月1日生效前幾周，中國電動汽車正在大幅增長，中國國內競爭也很激烈：大約100個品牌提供了300多個車型。

中國比亞迪集團的投資者中包括美國億萬富翁沃倫-巴菲特(Warren Buffett)，本月早些時候曾捲入了另一項污染指控。

根據中國中部城市長沙5月8日的一份簡短公告，一個環境檢查小組訪問了比亞迪公司在長沙的一家最大的工廠，檢查 "氣體排放"。據中國媒體《鳳凰科技》報道，居住在該工廠附近的數十名兒童出現流鼻血和噁心癥狀，他們的父母也注意到涉案工廠里傳來的 "刺鼻氣味"。

消息稱，長沙市政府在檢查後沒有公布調查結果，比亞迪汽車也拒絕對此事發表評論。