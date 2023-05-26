中國愛國股民突然出陣救市 遭制裁的科企鹹魚翻身

中國/科技/股市/制裁

受制裁的中國股票突然贏得愛國買家的提振。標誌性的中國愛國主義重新在市場上發揮作用。隨着日本和美國對中國科技公司實施新的限制，中國投資者正在搶購這些公司和國有企業的股份，並獲得可觀的回報。

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多年來，中國一直在引導資金流向其創新型企業，但在美國威脅要制裁芯片製造商長鑫存儲技術有限公司 (CXMT) 以及日本發布限制向中國出口半導體的規定後，投資者本周意識到中國技術獨立的緊迫性。中國投資股市專家鼓動稱，“我們必須選擇與國家站在一起……並根據國家需要進行長期資產配置。”

上海章盈投資管理有限公司投資主管劉托奇在路演中對投資者說，中美衝突“不可調和”。技術爭端中有一線希望。“它逼着我們自己做薯片……風浪越大，魚越貴。”

事實上，自 3 月底日本表示將限制 23 種芯片製造設備的出口以來，中國領先的半導體設備製造商的股價已經大幅上漲。北方華創上漲14%、Piotech Inc 上漲45%、ACM Research Shanghai Inc 上漲19%等個股領漲。

在北京禁止美國芯片製造商美光科技(MU.O)後，美國方面本周呼籲制裁長鑫存儲，這也提振了中比特半導體和瀾起科技等中國存儲芯片製造商的股票，本周上漲 26%。，上漲4%。

在 1 月份中國經濟重新開放後國內增長低迷且不平衡的環境中，推動這些特定行業和股票的民族主義熱情也為投資者帶來了豐厚的利潤。中國基準股指(.SSEC) 因預期大流行後的強勁復蘇而上漲，但此後已抹去所有漲幅。

日本本周最終確定了出口管制規則，將於 7 月 23 日生效，加入美國的行列以遏制中國製造先進芯片的能力。但券商中信證券表示，美國和日本對中國芯片製造行業的限制只會加速中國取代外國技術的努力，並邀請更強有力的政府支持。

據路透社說，至少有八家資產管理公司已向中國證券監管機構申請推出首批跟蹤中證計算基礎設施指數的投資產品，這反映了愛國的熱情，該指數被視為最容​​易受到外國制裁，並且是一個重要領域在技​​術戰爭中。

新基金的推出可能會將資金引入中國科技和芯片製造龍頭企業，包括中興通訊、紫光股份、瀾起科技和寒武紀科技。

與此同時，投資者也被巧妙地推動，比如通過有利的經紀報告和共同基金的推出，投資國有企業（SOE），北京希望這些企業可以在中美科技戰爭中發揮關鍵作用。

為促進國有企業融資，中國監管機構自去年底以來一直呼籲對國有企業進行重估，提振中國移動、中國電信和中國聯通等美國黑名單公司的股票。

追蹤創新央企的指數今年上漲了 14%。

Water Wisdom Asset Management 的對衝基金經理 Yuan Yuwei 表示，他看好在中國挑戰美國競爭對手的中國芯片設備公司、國有電信巨頭和本土軟件製造商。

例如，被中國政府和國有企業廣泛採用的微軟競爭對手金山辦公軟件（688111.SS）今年已飆升近50%。

不過，上海章盈投資管理有限公司投資主管劉托奇承認，北京支持的某些行業存在一些泡沫。例如，中國芯片製造行業目前的市盈率為 60 倍，而大盤為 16 倍。但“中國在某些領域需要高估值……你為什麼不大膽下賭注，同時支持國家的發展呢？”