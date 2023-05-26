中國新冠又一波疫情來了 美媒稱中國民眾淡然

中國/新冠病毒

中國正在為新一波新冠疫情做準備，一位中國頂級醫學專家估計，到6月底每周感染人數可能達到6,500萬人。但是這一次民眾的心態淡然了許多。

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北京正在為新一波新冠疫情做準備，但人們依舊過着他們日常的生活。華爾街日報今天稱，中國民眾淡然面對新一波新冠疫情的到來。

就在差不多一年前，北京還在嚴密防控新冠病毒，隨時可能進入封控。那時，當這個人口逾2,000萬的超級大都市每日新增病例數攀升至約100例時，雜貨店裡的商品被搶購一空，新冠檢測幾乎成了每日例行任務，當地居民還推遲了出京行程，擔心無法返京。

如今，北京乃至整個中國正在為新一波新冠疫情做準備，一位中國頂級醫學專家估計，到6月底每周感染人數可能達到6,500萬。已經有不少上班族請病假，其中很多是六個月內第二次感染新冠。

但是，這一次民眾的心態淡然了許多。據該報道，餐館、火車站、音樂會場和足球場都人滿為患。打着遮陽傘逛天安門廣場的遊客們似乎更擔心曬傷，而不是新冠病毒。最新這波疫情的少數幾個外在跡象之一是，街上戴口罩的人多了，但即便如此，口罩也是可戴可不戴的，許多人把它拉到下巴處。

通過這種對比可以看出，對於曾完全改變人們日常生活的新冠病毒，中國的態度發生了巨大變化。在中國政府想要趕快改寫應對新冠疫情的某些歷史之際，許多中國人迫不及待地要繼續向前了。

在新冠疫情首次出現在華中城市武漢之後的三年裡，中國都對這種病毒採取了零容忍態度。這一方針歸結為以強力手段對抗新冠疫情，通過隔離可能接觸過新冠病毒的人來切斷傳播鏈。中國採取了嚴厲的封控措施限制人們出行，並通過嚴密的數字監控進行追蹤。如今，中國政府表示，戰勝新冠的難度極高。

去年年底政府放開疫情管控後，中國經歷了一波新冠感染高峰。

根據測定，中國國內人口中，約有85%的人感染過新冠病毒。