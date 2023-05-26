中國電車行業競爭激烈

電動車競爭

中國 – 2022年在中國銷售的電動車中，約80%為國內車企生產，同時外國車企在中國市場份額不斷下降。中國消費者開始追捧“中國製造”，也使得汽車製造商盯緊更多的消費電車的客戶。

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在中國7月起將全面實施國六排放標準6b階段之前，競爭達到了白熱化的程度。5月25日，長城汽車發布聲明，稱比亞迪旗下的兩款熱銷車型秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i存在排放不達標問題，並向相關部門進行了舉報。此舉在汽車行業中是罕見的。

而比亞迪則在一份聲明中說：“我們的產品和相關測試都符合國家標準，並得到了國家權威機構的認證。”

近年來，特斯拉（TSLA）一直主導著美國的電動車市場。特斯拉雖然仍以54.3%的市場份額牢牢佔據市場，但通用汽車（GM）和福特（F）等傳統汽車製造商也開始逐漸增加了市佔率。

隨著傳統汽車製造商和新創企業在電動車生產、保障供應鏈和基礎設施等方面，花費了數十億美元，使得彼此之間的競爭變得更加激烈，包括特斯拉在內的汽車製造商已經表明，他們願意通過降價來承受較低的利潤，以爭奪市場的領導地位。

2022年5月，湖南長沙雨花區嘉和城小區的母親們發現孩子噁心，常流鼻血。這是否與比亞迪長沙工廠有關？是不是比亞迪工廠爆污染致兒童流鼻血，引發全網關注。也有傳聞說，美國投資巨頭巴菲特（Warren Buffett）可能會減持比亞迪的股份。

就兒童流鼻血事件，一個官方檢查組訪問了長沙工廠的現場，但沒有公布任何調查結果，也拒絕就此事發表評論。