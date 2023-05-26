中國C919宣布本周日首航

中國/C919

中國東方航空公司是中國國產窄體噴氣式飛機 C919 的第一個客戶，中國東航官網今天宣布說，該航空公司將於本星期天啟動C919首次商業飛行。中國東方航空沒有說明誰將乘坐這架航班飛機。

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中國東方航空C919將於本周日首航。路透社援引中國東航的航班報告，C919首航航班號為MU9191，北京時間上午10點45分（格林威治標準時間0245）從上海虹橋國際機場起飛，下午1點10分抵達北京首都機場。

中國東航航班表還顯示，C919將在周日下午第二次航行從北京返回上海。

該報道稱，C919 的商業運營標誌着中國希望該飛機打破空客-波音在世界航空製造業長期壟斷的里程碑。

C919 由中國商業航空集團公司 (COMAC) 製造，旨在與空中客車(AIR.PA) A320neo 和波音(BA.N) 737 MAX 單通道噴氣式飛機系列競爭，C919 已經完成了多次無乘客飛行。

該航空公司和製造商對C919首次商業飛行鮮有宣傳。但是，在上海集郵總公司發布一張日期為 5 月 28 日的 C919 航班紀念郵票照片後，中國社交媒體上開始猜測這次航班將在周日舉行。

路透社說，中國東方航空沒有說明誰將乘坐這架航班，也沒有回應路透社周五的置評請求。

網友表示，該航空公司今年早些時候在東航應用程序上開通了預約通道，供公眾預訂機票。中國東方航空於 2021 年 3 月簽署了五架 C919 的合同，這是該飛機的第一筆商業交易。這家總部位於上海的航空公司於 12 月接收了第一架編號為 B-919A 的 C919，並開始了 100 小時的空機驗證試飛。

中國新華社去年曾表示，C919 將於2023年春季進行首次商業飛行。

C919為 164 座位的飛機採用兩級客艙布局，包括商務艙和經濟艙。

路透社說，儘管 C919 在中國組裝，但它嚴重依賴西方部件，包括來自通用電氣、賽峰和霍尼韋爾國際等公司的發動機和航空電子設備。