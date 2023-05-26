德國報告向李輝施壓促中國明確點名譴責俄羅斯侵略烏克蘭

德國/中國/俄羅斯

德國外交部發言人26日報告，德國政府已要求中國特使李輝向俄羅斯 "施壓"，讓俄羅斯軍隊從烏克蘭撤軍。德國還要求中國能明確點名並譴責俄羅斯的侵略行為，並避免用武器供應來支持俄羅斯。中國特使李輝星期三抵訪柏林，應於26日抵達莫斯科。

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柏林稱要求中國向莫斯科施加壓力，讓俄羅斯從烏克蘭撤軍。據法新社今天報道，中國特使李輝正在進行為期一周的歐洲之行，預計將於周五抵達莫斯科。周三，中國特使李輝在柏林受到了德國國務秘書安德烈亞斯-米凱利斯的接見。

德國外交部發言人今天說，"就俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭交換意見是這次與李輝密集會見的核心議題"，德國外交部發言人克里斯蒂安-瓦格納在例行新聞發布會上說，"中國作為聯合國安理會常任理事國，有特殊責任在促進世界和平與安全方面發揮建設性作用"，該發言人並指出柏林將在所必要的時間內持續支持烏克蘭，反對俄羅斯。

德國外交部發言人報告說，"德國還要求中國向俄羅斯施加壓力，使俄羅斯立即停止攻擊並完全撤出烏克蘭"。德國外交部發言人認為，"中國也應該利用中國對俄羅斯的影響力，結束俄羅斯不負責任的核言論，防止任何升級"。

德國方面表示，期望中國能明確點名並譴責俄羅斯的侵略行為，並避免用武器供應支持俄羅斯。

據德國官方稱，"雙方同意繼續討論俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭"。

法新社稱，曾任中國駐俄羅斯首都大使的李輝，過去一周一直在歐洲巡訪。他在基輔停留了兩天，在波蘭停留了一天，星期二抵達法國。

俄羅斯和中國關係密切，自2022年2月24日俄羅斯對烏克蘭發動侵略攻勢以及西方對俄羅斯經濟的一連串制裁以來，中俄兩國在經濟和外交上的關係得到加強。北京還特意表示不譴責俄羅斯對鄰國烏克蘭的攻擊。