拉夫羅夫：烏克蘭和平面臨“嚴重障礙”

中國特使

中歐 – 中國政府歐亞事務特別代表李輝26日到訪莫斯科。 法新社報道，俄羅斯外長拉夫羅夫告訴來訪的李輝，尋求和平解決烏克蘭問題存在“嚴重障礙”。此前，李輝在歐洲之行框架下已訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國等。北京委任李輝為特使，尋求政治解決烏克蘭衝突問題。

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俄羅斯外交部在公告中表示，拉夫羅夫感謝中國在烏克蘭危機上的平衡立場，並對北京願意在解決問題上發揮積極作用表示高度讚賞。26日，俄羅斯總統普京和巴西總統盧拉通了電話。普京表示，俄羅斯對政治和外交對話持開放的態度，但這些還受到基輔及其西方支持者的阻撓。

法新社強調說，自 2022 年 2 月 24 日俄羅斯對烏克蘭發動進攻以及西方制裁重創俄羅斯經濟以來，俄羅斯和中國保持着密切的經濟和外交關係。法新社還報道說，自戰爭爆發以來，北京從未公開譴責俄羅斯的襲擊。5月24日，中國國家主席習近平會見了來訪的俄羅斯總理米舒斯京，強調兩國將“在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持”

自從烏克蘭戰爭爆發以來，中俄兩國的關係愈加緊密，在西方制裁的背景下，中國成為俄羅斯最大的能源買主。

李輝曾任中國駐莫斯科大使。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，中俄兩國的外交與經濟關係加強。北京也拒絕對俄羅斯作出譴責。烏克蘭外長庫勒巴（Dmytro Kuleba）上周在與李輝會晤後表示，基輔不會接受"失去領土"的解決方案。