李輝抵達莫斯科 拉夫羅夫指控烏克蘭是和平障礙

中國/俄羅斯/烏克蘭/李輝

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周五在莫斯科接見到訪的中國特使李輝時說，他看到烏克蘭是尋求和平解決戰爭的 "嚴重障礙"。消息沒有提及李輝是否發表講話。

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據俄羅斯外交部在一份公告說，在拉夫羅夫與李輝的會晤中，俄羅斯外長重申了莫斯科對以政治外交方式解決衝突的承諾，並指出，烏克蘭及其西方支持者對恢復和談造成嚴重障礙"。

該公文說，拉夫羅夫對中國在烏克蘭危機問題上的平衡立場表示感謝，並對北京願意在解決危機方面發揮積極作用深表讚賞。

法新社說，中國前駐莫斯科大使李輝被北京派去討論烏克蘭衝突的政治解決方案。過去一周，他一直在歐洲巡視。在5月初訪問基輔期間，李輝與烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba舉行了會談。當時，庫萊巴堅持認為要 "尊重烏克蘭的主權和領土完整"。

在柏林，德國政府要求李輝對俄羅斯 "施加壓力"，使俄軍從烏克蘭撤軍。

法新社稱，俄羅斯和中國關係密切，自2022年2月24日俄羅斯在烏克蘭發動侵略攻勢以及西方對俄羅斯經濟的一連串制裁以來，中俄兩國在經濟和外交上都得到了加強。北京從未公開譴責俄羅斯的侵略進攻，中國國家主席習近平3月訪問了莫斯科，他對俄羅斯總統普京給予了強烈支持。