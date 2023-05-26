歐盟苦口婆心勸中國施壓俄羅斯撤出侵烏戰爭

烏克蘭/中國/俄羅斯/李輝/歐盟

歐盟堅持呼籲中國利用對莫斯科的影響力，而制止讓烏克蘭流血的侵略戰爭，並讓俄羅斯軍隊從烏克蘭撤出。中國特使李輝今天抵達莫斯科，稱與俄羅斯討論中國的烏戰政治解決計畫，希望止戰促和。

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據法新社稱，歐盟敦促中國說服莫斯科撤出烏克蘭。由北京派往歐洲討論政治解決烏克蘭衝突的特使李輝，在周五前往莫斯科之前，在布魯塞爾受到了歐洲外交負責人博雷利Josep Borrell的得力助手Enrique Mora的接待。

在中國國家主席習近平與烏克蘭領導人澤連斯基通電話後，中國派出的特使李輝上周訪問了基輔。歐盟對此稱歡迎。根據博雷利辦公室的一份聲明，恩里克-莫拉和李輝在會晤中討論了 "俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭以及促進公正和持久和平的方式"。莫拉告訴李輝，"烏克蘭正在行使自衛權利，歐盟決心長期支持烏克蘭抵抗侵略"。

據歐盟官方說，"歐盟期望作為聯合國安理會常任理事國的中國，為施壓俄羅斯立即無條件地從所有烏克蘭領土上撤出所有俄羅斯軍事力量和裝備而努力"。

歐盟報告說，"雙方同意保持聯繫，並繼續努力實現烏克蘭的持久和平"。

法新社稱，俄羅斯和中國有着密切的關係。中國國家主席習近平於3月訪問了莫斯科。中國作為莫斯科的親密夥伴，從未公開譴責過俄羅斯的入侵。然而，在2月份，北京提出了一個結束烏克蘭戰爭的12點計畫，西方對此持懷疑態度。