美中商務部長會談提各自關切 美國“擔憂”對在華美企的限制

中美關係

美國商務部長吉娜-雷蒙多周四（5月25號）向中國商務部長王文濤表達了她對北京在外交緊張局勢下對美國公司的限制的 "擔憂"。

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美國商務部在一份聲明中說，兩位部長周四在華盛頓進行了會晤，"就有關美中商業關係的問題進行了坦誠和實質性的討論，包括兩國總體貿易和投資環境以及潛在的合作領域。”吉娜-雷蒙多 "還表達了她對中國最近針對在中國國經營的美國公司採取的一系列措施的關切"。美國商務部的聲明沒有提供進一步的細節。

上周日，中國政府對美國半導體巨頭美光公司實施限制，聲稱其芯片 "對網絡安全帶來潛在問題"，並威脅到 "中國的國家安全"。華盛頓通過國務院發言人第二天就已經表達了對這一特定問題的 "非常嚴重的關切"。

半導體行業具有高度的戰略性，已經成為兩國之間緊張關係的主題，美國還限制向中國銷售高科技電子芯片。但更廣泛地說，目前美中兩個超級大國之間的關係緊張，在外交、軍事、技術或者經濟領域進行激烈的競爭，同時在一些外交戰線，如台灣和俄羅斯上處於對峙狀態。 2月，當一個中國氣球飛越美國領土並被擊落時，兩國的緊張關係上升了一個檔次。美國國務卿布林肯緊急取消了訪華的行程。但最近幾周華盛頓和北京在恢復了高層接觸。王文濤對華盛頓的訪問代表了一位北京高級官員罕見的美國之行。兩國商務部長面對面的會談是拜登政府執政以來兩國首次在華盛頓舉行的內閣級別的會談，所以備受矚目。這次會談被視為美中兩個大國能否恢復自今年2月因中國的氣球事件而中斷的高層交流的一個晴雨表。

中國商務部周四說發布聲明表示，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了“坦誠、專業、建設性的交流”。中方就美方的對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。

在與雷蒙多會談後，王文濤5月26日在底特律參加亞太經合組織貿易部長會議的間隙與美國貿易代表戴琪舉行會晤。

美國商務部長雷蒙多星期四在華盛頓與中國商務部長王文濤進行的面對面會談是拜登政府執政以來兩國首次在華盛頓舉行的內閣級別的會談，所以備受矚目。這次會談被視為美中兩個大國能否恢復自今年2月因中國的氣球事件而中斷的高層交流的一個晴雨表。在與雷蒙多會談後，王文濤5月26日在底特律參加亞太經合組織貿易部長會議的間隙與美國貿易代表戴琪舉行會晤。

關係解凍跡象？

王文濤與雷蒙多和戴琪的會晤是美中緊張關係略為有所緩解的一個跡象。拜登總統5月21日在七國集團廣島峰會結束後舉行的記者會上談及美中關係時說，氣球事件導致美中之間高層溝通被凍結的局面很快會發生改變。他當時說，“我想，你很快就會看到這種情況開始解凍，”

拜登話音剛落，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）隨即於5月21日晚間發布聲明，以國安風險為由，要求中國境內“關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品”。

同時，在中國駐美大使館5月18日宣布王文濤即將訪美的消息不到兩個小時後，美國貿易代表戴琪宣布，美國完成了“美台21世紀貿易倡議”的第一階段的談判。這是強化美台經濟關係的重要一步。此舉讓北京感到不悅，並指責華盛頓違背了其“一個中國”的政策。