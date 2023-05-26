美動用總統撥款權援台之肩射刺針飛彈傳已抵台

美台/軍售

台灣國防部25日在立法院證實，美國政府使用「總統撥款權」援助台灣的五億美元軍備案，最近就會開始實施。台灣媒體引述可靠的消息來源指出，美國已經把一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈，在25日凌晨運抵桃園機場，並由台灣軍方正式接收。

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對於這個消息，台灣國防部表示，美國政府「總統撥款權」（PDA）是因應軍售延遲的階段性措施，相關品項，台美雙方都有共識，並且已經確定，有助國軍強化防衛作戰的韌性。而國防部戮力建軍備戰，將善用相關資源，確保國家安全。至於執行的細節，援例不對外說明。

消息來源指出，載運這批援台FIM-92肩射式刺針防空飛彈的波音747-446型貨機，是在25日凌晨零點零三分，抵達台灣的桃園機場。

美宣布要賣給台灣FIM-92肩射式刺針防空飛彈已經很久，台灣海軍早在2017年就和美方簽署發價書，後來因為半途加入了陸軍的需求，因此從2019年度起，委託海軍共同建案採購，但因陸軍發現項目的費用有引人疑竇的地方，於是和美方展開長期協調，再加上芯片缺乏等因素，至現在都還沒有真正買到一枚。台灣國防部曾向立法委員說明，這個採購案是因為台灣方面的因素而延遲。

此外，本周一台灣立院外交國防委員會，外交部長吳釗燮被立委邱臣遠問到，政府是否有爭取把台灣納入美國的核武保護傘？吳釗燮回答說，美方就這個議題，跟台灣官方之間有所溝通，但討論的內容不適合公開說明。邱臣遠25日就同一問題再問國防部長邱國正，邱國正說，到目前為止，沒有任何人找他談過這個議題。