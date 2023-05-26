英國亦促廢《港區國安法》 港人權續受侵蝕但經濟獨特未改

香港/國安法

繼聯合國人權事務委員會和美國國務院之後，英國政府亦在最新的《香港半年報告》中要求港府廢除《港區國安法》，並關注海外律師參與國安案件的批核權由司法機關轉到特首手中的《法律執業者條例》，指這會令國安案被告無權在法庭挑戰政府決定。港府和中國外交部駐港公署對報告表示強烈不滿和堅決反對，敦促英國停止干涉香港事務。

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英國外相祈湛明(James Cleverly，中國譯克萊弗利)在昨(25日)晚發表的《香港半年報告》序言中指出，北京依然不遵守《中英聯合聲明》，中港當局的行徑，亦令香港的社會丶法律及司法制度受到侵蝕，但香港的經濟丶貨幣及金融制度仍能保持獨特，相信維持這種獨特不同符合各方利益。報告更特辟有關香港經貿金融的章節，縷述香港維持自由市場經濟的獨特之處。

有關立場與美國不同。因應北京干預香港，美國總統特朗普(中國譯川普)在《港區國安法》2020年中生效的半個月後發布行政命令，終止對香港的特殊貿易優惠待遇，即香港的貿易和關稅地位將與中國相同。換屆後，國務卿布林肯翌年延續這一決定，香港繼續不能享有獨立關稅區地位。

但英國與美國一樣，最終在此分報告內要求港府廢除國安法。英國時任外相藍韜文（Dominic Raab，又譯作拉布）在2020年5月與歐盟成員國在國安法生效前曾呼籲停止落實國安法，其後，該國有批評國安法侵蝕香港人權，直至今年2月，祁湛明在聯合國人權理事會發言時，亦只是狠批國安法和煽動罪用作消除異見，務求令親民主派人士丶記者和政客噤聲和被貶損；時隔三個月，他才在報告中促請北京和香港當局落實聯合國人權事務委員會去年7月的建議，廢除國安法。

祁湛明又說，英方會繼續密切關注本月被大幅削減直選議席的區議會選舉改革方案和經修訂後的《法律執業者條例》。根據方案，幾乎全部由直選產生的區議會，今後只有不足兩成的直選議席，比例較區議會引入民選議席時的1982年更低；至於修訂的《法律執業者條例》，則把海外律師應聘來港參與國安案件的權力，由司法機關獨掌，之前加入特首裁決不害國安，之後又加入律政司上訴推翻法院裁決。

港府在午夜前發稿回應，指報告是對成功實踐「一國兩制」的香港的「惡意詆毀和政治攻擊」，對此表示「強烈不滿和堅決反對」。發言人強調，只要符合愛國者的要求和具體標準，任何人均可依法參加選舉，為全面落實「愛國者治港」原則提供法律保障；他又重申，國安法已達到預定效果，迅速恢復香港的穩定和安全。

中國外交部駐港特派員公署亦要求英國「立即停止粗暴干預香港事務的政治操弄」。發言人指出，英方對回歸後的香港無主權丶無治權，也無監督權，但屢屢把《聯合聲明》掛在嘴邊，「純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏」。發言人又說，英方報告對港府施政說三道四，對法院審判妄加置評，「已徹底淪為政治表演工具，毫無公信力可言」。